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Jueves, 07 de mayo de 2026
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hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El crucero MV Hondius llegó a las Islas Canarias procedente de Cabo Verde, afectado por un brote de hantavirus a bordo.

El crucero MV Hondius llegó este miércoles a las Islas Canarias procedente de Cabo Verde, afectado por un brote de hantavirus a bordo.

La embarcación permanecerá fondeada mientras se realiza la evacuación controlada de los pasajeros mediante lanchas, según confirmó la ministra de Sanidad de España al presidente regional Fernando Clavijo, quien inicialmente se opuso a la llegada del navío por considerarlo una amenaza sanitaria.

Al respecto, el epidemiólogo Salvador Peiró, investigador en medicina preventiva y salud pública, descartó el riesgo poblacional y afirmó que los servicios sanitarios españoles tienen capacidad para manejar la situación.

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"No es un riesgo realmente importante a nivel poblacional, es un riesgo para las personas que son contactos estrechos de los enfermos", explicó el experto, quien además destacó que "siendo una enfermedad que transmite tan mal, tan dificultosamente entre humanos, es bastante controlable".

Peiró enfatizó la diferencia con el COVID-19: "Tenemos una especie de psicosis post-COVID, pero este es un caso muy distinto, muy manejable por los servicios de salud pública".

El experto explicó que el hantavirus requiere "un contacto muy cercano, muy estrecho" para transmitirse, a diferencia del coronavirus que se propagaba en espacios cerrados con facilidad.

Respecto a las preocupaciones de los habitantes de Santa Cruz de Tenerife, el epidemiólogo fue categórico: "Ni siquiera van a estar en contacto con nadie de Gran Canaria ni con nadie que no lleve un EPI, una protección encima. No tiene ningún problema para la población, ninguno".

Los servicios de salud pública españoles cuentan con el apoyo del Centro Europeo de Control de Enfermedades y la ONG para gestionar esta situación que, según el experto, es "bastante manejable" y no representa una amenaza a escala poblacional.

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