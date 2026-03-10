FIFA asegura que el Mundial es "demasiado grande" como para llegar a ser pospuesto por el conflicto en Medio Oriente

El director de operaciones de la FIFA, Heimo Schirgi, dijo que la Copa del Mundo es "demasiado grande" y que el torneo de 2026 se llevará a cabo según lo planeado, a pesar del conflicto en curso en el Medio Oriente.

El lunes, en el Centro Internacional de Transmisiones de Dallas, a Schirgi le preguntaron específicamente sobre Irán, cuya participación en la Copa del Mundo es incierta debido a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra el régimen iraní y sus represalias en Medio Oriente.

"En algún momento, llegaremos a una solución, y el Mundial se celebrará, obviamente", declaró Schirgi, según NBC 5 en Dallas. "El Mundial es demasiado grande, y esperamos que todos los clasificados puedan participar", agregó.

Schirgi aseguró que la FIFA está siguiendo de cerca la situación en Medio Oriente mientras trabaja con socios federales e internacionales para evaluar los acontecimientos diarios.

La FIFA anunció la semana pasada que está atenta a los acontecimientos en Irán a pocos meses del inicio del Mundial en junio. La selección de Irán, cabe resaltar, se clasificó para el torneo gracias a su participación en la Conferencia Asiática de Fútbol.

Irán tiene previsto enfrentarse a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G. Dos de los partidos se disputarán en Los Ángeles y uno en Seattle.

Schirgi afirmó que la FIFA ha estado en contacto con la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), pero se negó a proporcionar detalles de dichas conversaciones.

El Mundial de 2026 será el más grande de la historia, con 48 naciones compitiendo en tres países. Estados Unidos albergará partidos en 11 ciudades, México en tres y Canadá en dos.

Funcionarios de la FIFA estuvieron en Dallas para el anuncio de los planes para el festival de aficionados de la ciudad.

El Centro Internacional de Transmisiones (IBC) dentro del Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison aún se encuentra en construcción.

Schirgi indicó que el IBC operará las 24 horas durante el Mundial y se espera que atraiga entre 3000 y 3500 periodistas a Dallas.

Los anuncios de la FIFA se dan dos semanas después de que la presidente de México, Claudia Sheinbaum, dijera que existen "todas las garantías" para que el Mundial se celebre en su país, luego de que la captura y muerte del líder del cartel más buscado de México, 'El Mencho', desencadenara bloqueos, caos y enfrentamientos de seguridad, especialmente en el estado de Jalisco.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseveró sentirse "muy tranquilo" de que México siga siendo uno de los países anfitriones de la cita mundialista que se disputará en junio, pese a la ola de violencia tras la muerte del capo del narcotráfico.