NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo anuncia que deja River Plate: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos"

febrero 23, 2026
Por: Nucho Martínez
Marcelo Gallardo, DT argentino - Foto: EFE
Marcelo Gallardo, DT argentino - Foto: EFE
En esta segunda etapa al mando del conjunto 'Millonario', el estratega argentino no logró revertir el bajo rendimiento.

Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más laureados en la historia de River Plate, confirmó este lunes que el próximo jueves dirigirá su último encuentro al frente del equipo.

o

Ídolo también en su época como jugador, ‘el muñeco’ se despedirá en el compromiso ante Banfield en el estadio Monumental, correspondiente al torneo Apertura del fútbol argentino.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, expresó el estratega al borde de las lágrimas en un video publicado a través de las redes sociales del equipo de Buenos Aires.

“El jueves será mi último partido, yo solo tengo palabras de agradecimiento para este club, este enorme club", añadió.

En redes, miles de hinchas del cuadro platense dejaron saber su opinión respecto a la salida de uno de los entrenadores más exitosos del balompié sudamericano.

o

“Ya está chicos, ganaron los jugadores, al final le hicieron la cama al muñeco, me quedó claro hace días cuando todos hacían las cosas mal, cosas que hasta un niño de cuatro años sabe hacer sobre un terreno de juego”, dijo un internauta en X.

“Yo no soy de River, soy de Racing, pero que mal que se vaya así, a mi me parece que le hicieron la cama... Se le nota muy triste, me da pesar”, expresó otro internauta en X.

“Yo banco demasiado a Gallardo, sé que no le salieron las cosas, el club gastó mucha plata en los jugadores que quiso traer, y al final esos mismos jugadores le hicieron la cama, era cuestión de tiempo, pero vamos, nadie puede olvidar aquella noche en Madrid, nadie”, añadió otro usuario de X.

o

En esta segunda etapa al mando del conjunto de la banda roja, Gallardo no logró revertir el bajo rendimiento mostrado durante 2025, temporada que cerró sin títulos.

Además, el equipo atraviesa un arranque irregular en la actual campaña, acumulando tres derrotas consecutivas.

Al margen de esta situación, Gallardo es el DT más ganador en la historia de River Plate, pues conquistó un total de 14 títulos durante su exitoso primer ciclo (2014-2022). Su palmarés cuenta con prestigiosos trofeos como la Copa Libertadores (edición 2015 y la de 2018).

Temas relacionados:

Marcelo Gallardo

DT

River Plate

Argentina

Renuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense - Foto: EFE
LeBron James

¿LeBron James se retira de la NBA?: 'The Chosen One' avivó el rumor

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Sonríe Colombia: Así fue el triplete de Luis Díaz que sigue imparable con su equipo el Bayern Múnich

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cristiano Ronaldo. futbolista portugués - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

Veracruz, México - AFP
México

México está en alerta que colombianos miembros del narcotráfico aprovechen el mundial para entrar al país

LeBron James, jugador de baloncesto estadounidense - Foto: EFE
LeBron James

¿LeBron James se retira de la NBA?: 'The Chosen One' avivó el rumor

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Congresistas

Congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada por un hombre que le roció un líquido desconocido durante un mitin en Mineápolis

Ciclismo - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Régimen venezolano

"A nadie se le escapa que Delcy Rodríguez hasta 2021 era la directa supervisora del SEBIN": Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de HRW

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre