Marcelo Gallardo anuncia que deja River Plate: "Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos"

Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más laureados en la historia de River Plate, confirmó este lunes que el próximo jueves dirigirá su último encuentro al frente del equipo.

Ídolo también en su época como jugador, ‘el muñeco’ se despedirá en el compromiso ante Banfield en el estadio Monumental, correspondiente al torneo Apertura del fútbol argentino.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, expresó el estratega al borde de las lágrimas en un video publicado a través de las redes sociales del equipo de Buenos Aires.

“El jueves será mi último partido, yo solo tengo palabras de agradecimiento para este club, este enorme club", añadió.

En redes, miles de hinchas del cuadro platense dejaron saber su opinión respecto a la salida de uno de los entrenadores más exitosos del balompié sudamericano.

“Ya está chicos, ganaron los jugadores, al final le hicieron la cama al muñeco, me quedó claro hace días cuando todos hacían las cosas mal, cosas que hasta un niño de cuatro años sabe hacer sobre un terreno de juego”, dijo un internauta en X.

“Yo no soy de River, soy de Racing, pero que mal que se vaya así, a mi me parece que le hicieron la cama... Se le nota muy triste, me da pesar”, expresó otro internauta en X.

“Yo banco demasiado a Gallardo, sé que no le salieron las cosas, el club gastó mucha plata en los jugadores que quiso traer, y al final esos mismos jugadores le hicieron la cama, era cuestión de tiempo, pero vamos, nadie puede olvidar aquella noche en Madrid, nadie”, añadió otro usuario de X.

En esta segunda etapa al mando del conjunto de la banda roja, Gallardo no logró revertir el bajo rendimiento mostrado durante 2025, temporada que cerró sin títulos.

Además, el equipo atraviesa un arranque irregular en la actual campaña, acumulando tres derrotas consecutivas.

Al margen de esta situación, Gallardo es el DT más ganador en la historia de River Plate, pues conquistó un total de 14 títulos durante su exitoso primer ciclo (2014-2022). Su palmarés cuenta con prestigiosos trofeos como la Copa Libertadores (edición 2015 y la de 2018).