¡Imparable! Luis Díaz fue incluido en el once ideal de los juegos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League

El futbolista colombiano Luis Díaz se encuentra dentro del 11 ideal de los partidos de ida de las semifinales de la UEFA Champions League que se jugaron el pasado martes y miércoles tras su impecable presentación, con un gol de época incluido, en el partido del Bayern Múnich ante el PSG.

La participación del cafetero en el juego entre Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich fue fundamental para el conjunto bávaro, que, pese a la derrota 5 a 4, descontó en el marcador que en un momento estuvo 5 a 2, y dejó la serie abierta para el equipo alemán. Ese juego muchos lo han catalogado como uno de los mejores del año.

Entre tanto, el Atlético de Madrid se dividió los puntos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el encuentro terminó 1 a 1 ante el Arsenal.

Además de Luis Díaz, el Gigante de Baviera cuenta con la presencia del extremo derecho Michael Olise y el defensor Dayot Upamecano en el equipo ideal de los juegos de ida de las semifinales del torneo.

Por su parte, el Paris Saint-Germain es la escuadra que más jugadores aporta al once de la jornada, con un total de cuatro, mientras que el Atlético de Madrid y el Arsenal pusieron cada uno a dos futbolistas.

Once ideales de los juegos de ida de la Champions League

Arquero: David Raya (Arsenal).

David Raya (Arsenal). Defensas: Dayot Upamecano (Bayern Munich), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Gabriel

Mediocampo: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG) y Michael Olise (Bayern Munich).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG) y Michael Olise (Bayern Munich). Delanteros: Luis Díaz (Bayern Múnich), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) y Ousmane Dembélé (PSG).



No es para menos la presencia del ‘Guajiro’, Luis Díaz, dentro del once ideal de la jornada de la Liga de Naciones, pues aparte de la técnica de su gol, fue uno de los futbolistas mejor calificados del Bayern Múnich durante el encuentro.

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Según el portal web de datos y estadística deportivas Sofascore, su desempeño dentro del terreno de juego fue calificado con 8.7, puntuación con la que supera a compañeros como Kane y Olise.

Una de las mejores temporadas para Luchito

Desde su arribo al conjunto alemán, el extremo colombiano se ha convertido en una de las grandes figuras del gigante de Baviera, escuadra con la que ya suma 26 goles y 17 asistencias entre las diferentes competencias que ha enfrentado el equipo de Vincent Kompany.

Del total de estas anotaciones, 7 de ellas han sido en la UEFA Champions League.

¿Cuándo serán los juegos de vuelta de la Liga de Campeones?

Martes 5 de mayo

Arsenal vs. Atlético de Madrid / Hora: 2:00 p.m. hora colombiana.

Miércoles 6 de mayo

Bayern Múnich vs. PSG / Hora: 2:00 p.m. hora colombiana.