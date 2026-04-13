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Lunes, 13 de abril de 2026
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Fuerzas Militares

País de Latinoamérica incorporará un megabuque de guerra para reforzar la seguridad marítima

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
BAE Jambelí | Foto @DefensaEc
BAE Jambelí | Foto @DefensaEc
La poderosa maquina militar ofrece una autonomía de 40 días continuos en alta mar sin reabastecimiento en puerto.

El Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador informó que oficialmente un “megabuque de guerra se incorpora a las Fuerzas Armadas” del país, con el objetivo de mejorar la “capacidad estratégica para la defensa nacional”.

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Se trata del BAE Jambelí (MP-56), un nuevo “megabuque de guerra y primer buque multipropósito” de Ecuador, donado por Corea del Sur, que actualmente se encuentra en San Diego, Estados Unidos, en la etapa final de su travesía internacional antes de arribar e incorporarse oficialmente a la Armada del Ecuador.

Las principales características son

  • Posee 105 metros de eslora y 4.400 toneladas
  • Ofrece una autonomía de 40 días continuos en alta mar sin reabastecimiento en puerto.
  • Ostenta funciones como vigilancia marítima, control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), búsqueda y rescate.
  • Cuenta con helipuerto para operar helicópteros medianos y capacidad para transportar tres lanchas interceptoras para operaciones rápidas.

Esta potente nave que ostenta capacidades importantes proviene de un “avance de sólidas relaciones internacionales impulsadas por el presidente de la República, Daniel Noboa”, de acuerdo con el comunicado.

Asimismo, la nota precisó que representa la consolidación de “un nuevo nivel de cooperación militar liderado por el ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo”, cuyo compromiso se basa en reforzar a las Fuerzas Armadas y proteger a las familias ecuatorianas.

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A su llegada a Ecuador, la máquina de guerra tendrá en sus principales tareas fortalecer “la vigilancia marítima, el control de espacios acuáticos, la respuesta frente a amenazas en el mar, la lucha contra actividades ilícitas, así como misiones de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate en situaciones de emergencia”.

Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador anunció que “la cuenta regresiva ya comenzó. Ecuador se fortalece por las familias ecuatorianas”, escribieron en la red social X.

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