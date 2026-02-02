NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Jugadoras selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: EFE
Jugadoras selección Colombia Femenina Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

Selecciones femeninas de Colombia y Venezuela Sub-20 buscan la gloria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay

febrero 2, 2026
Por: Natalya Baquero González
El conjunto Tricolor comenzará su camino en este certamen el próximo viernes 6 de febrero ante su similar de Chile.

Desde este miércoles 4 de febrero y hasta el próximo 18 del mismo mes en Asunción, Paraguay, se disputará la edición número 11 del Sudamericano Femenino Sub-20, certamen que otorgará cuatro cupos directos a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a acabo en Polonia.

o

Esta será la décima ocasión que la selección Colombia Femenina Sub-20 participe en este torneo, del que históricamente ha sido campeón Brasil, que en su palmarés ostenta 10 títulos, un hecho que lo convierte en el dominador absoluto de la competencia y el principal rival a vencer.

En esta nueva edición, el conjunto Tricolor buscará superar lo hecho a lo largo de su participación en este certamen, en el cual en dos oportunidades ha sido subcampeona (Colombia 2010 y Chile 2022), cinco veces se ha quedado con el tercer lugar y solo en dos ocasiones no ha logrado superar la fase de grupos.

Para ello, la selección Colombia deberá superar la primera fase de la competencia, en la cual se medirá ante la anfitriona Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile por el grupo A, llave de la cual avanzarán las tres mejores selecciones que posteriormente se enfrentarán en un hexagonal por el título ante la misma cantidad de equipos que saldrán del grupo B, en el que se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

o

De allí las cuatro mejores selecciones del hexagonal se clasificarán de manera directa a la próxima Copa del Mundo de Polonia 2026.

¿Cuándo debuta la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20?

El conjunto Tricolor, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, comenzará su camino en este certamen el próximo viernes 6 de febrero ante su similar de Chile, un encuentro que se disputará desde las 4:00 p.m., hora colombiana.

Así disputará el resto de la competencia para Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia vs. Venezuela
Fecha: domingo 8 de febrero

Colombia vs. Uruguay
Fecha: martes 10 de febrero

Paraguay vs. Colombia
Fecha: jueves 12 de febrero

Nota: Todos los encuentros de la fase de grupos La Tricolor los disputará a las 4:00 p.m., hora colombiana.

Temas relacionados:

Sudamericano Sub 20

Fútbol femenino

Selección Colombia sub-20

Selección de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Diosdado Cabello reacciona a la ley de amnistía anunciada por Delcy Rodríguez con comentario en el que apunta a limitar la propuesta

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia ante Djokovic - AFP
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz conquista el Abierto de Australia y vence a Novak Djokovic: "Ha sido un honor"

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Trofeos Liga Futve y Copa Sudamericana - Fotos AFP
Fútbol

Ciudad colombiana acoge a grande de Venezuela para partidos de pretemporada: enfrentará a un campeón continental

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Periodista venezolano Carlos Julio Rojas - EFE
Presos políticos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (AFP)
Estados Unidos e Irán

"La ayuda está en camino": Trump les pide a los manifestantes que sigan protestando y tomen control de las instituciones en Irán

Carlos Alcaraz gana el Abierto de Australia ante Djokovic - AFP
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz conquista el Abierto de Australia y vence a Novak Djokovic: "Ha sido un honor"

Bad Bunny en los Premios Grammy - Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se consagró gran ganador de los Grammy y brindó mensaje contra la política migratoria de EE. UU.: "No somos animales"

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre