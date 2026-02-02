Selecciones femeninas de Colombia y Venezuela Sub-20 buscan la gloria en el Sudamericano de la categoría en Paraguay

Desde este miércoles 4 de febrero y hasta el próximo 18 del mismo mes en Asunción, Paraguay, se disputará la edición número 11 del Sudamericano Femenino Sub-20, certamen que otorgará cuatro cupos directos a la Copa del Mundo de la categoría que se llevará a acabo en Polonia.

Esta será la décima ocasión que la selección Colombia Femenina Sub-20 participe en este torneo, del que históricamente ha sido campeón Brasil, que en su palmarés ostenta 10 títulos, un hecho que lo convierte en el dominador absoluto de la competencia y el principal rival a vencer.

En esta nueva edición, el conjunto Tricolor buscará superar lo hecho a lo largo de su participación en este certamen, en el cual en dos oportunidades ha sido subcampeona (Colombia 2010 y Chile 2022), cinco veces se ha quedado con el tercer lugar y solo en dos ocasiones no ha logrado superar la fase de grupos.

Para ello, la selección Colombia deberá superar la primera fase de la competencia, en la cual se medirá ante la anfitriona Paraguay, Uruguay, Venezuela y Chile por el grupo A, llave de la cual avanzarán las tres mejores selecciones que posteriormente se enfrentarán en un hexagonal por el título ante la misma cantidad de equipos que saldrán del grupo B, en el que se encuentran Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú.

De allí las cuatro mejores selecciones del hexagonal se clasificarán de manera directa a la próxima Copa del Mundo de Polonia 2026.

¿Cuándo debuta la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20?

El conjunto Tricolor, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, comenzará su camino en este certamen el próximo viernes 6 de febrero ante su similar de Chile, un encuentro que se disputará desde las 4:00 p.m., hora colombiana.

Así disputará el resto de la competencia para Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20

Colombia vs. Venezuela

Fecha: domingo 8 de febrero

Colombia vs. Uruguay

Fecha: martes 10 de febrero

Paraguay vs. Colombia

Fecha: jueves 12 de febrero

Nota: Todos los encuentros de la fase de grupos La Tricolor los disputará a las 4:00 p.m., hora colombiana.