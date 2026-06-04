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Jueves, 04 de junio de 2026
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Copa Mundial del Fútbol

"Una aeronave que lleva mucho más que un equipo": así es de imponente el avión que transportó a la selección de Panamá rumbo al Mundial

junio 4, 2026
Por: Saúl Montes
Avión de Panamá - Federación Panameña de Fútbol
Avión de Panamá - Federación Panameña de Fútbol
Copa Airlines compartió una fotografía de la “Marea Roja” junto a la aeronave antes de partir a territorio norteamericano.

La selección de fútbol de Panamá partió rumbo a Norteamérica para su participación en el Mundial 2026 y lo hizo por lo alto a bordo de un avión que llevaba plasmada su identidad.

Así lo confirma la Federación Panameña de Fútbol en una publicación en su cuenta de X en la que se vio al combinado nacional abordando la aeronave de la aerolínea Copa.

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“Despegamos juntos. Nuestra Selección de Panamá viaja hacia Norteamérica para seguir escribiendo historia rumbo al Mundial de la Fifa”, escribió la federación.

Copa Airlines también compartió una fotografía de la denominada “Marea Roja” antes de partir a territorio norteamericano para la cita mundialista con un emotivo mensaje.

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“Hoy Panamá vuelve a emprender vuelo rumbo a un sueño que une a todo un país. Nuestra sele inicia este nuevo sueño mundialista a bordo del #AviónDeLaSele, una aeronave que lleva mucho más que un equipo... lleva la ilusión, la pasión y las ganas de volver a hacer historia de millones de panameños”, comentó.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que se ve al combinado posando delante de una avión Boeing 737 MAX 8, el cual luce los colores nacionales, así como su escudo insignia.

“Porque cuando la Marea Roja sube, Panamá entero vuela con ella. Este sueño lo volamos juntos. ¡QUE SUBA LA MAREA!”, concluyó.

La Selección de Panamá disputó un amistoso el miércoles 3 de junio frente a República Dominicana que ganó 4-2 y sirvió como la despedida oficial del equipo ante la afición panameña antes de emprender su viaje rumbo a Estados Unidos donde continuará con su preparación.

Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será la más grande jamás vista, ya que se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas de los tres países norteamericanos (Canadá, Estados Unidos y México), durante el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

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