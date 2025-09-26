NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
FIFA

Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
Rodrigo Holgado, jugador argentino / FOTO: EFE
Los futbolistas no podrán competir oficialmente durante este periodo de tiempo por temas relacionados con falsificación de documentos.

Un escándalo mundial sacude al fútbol y tiene origen en Malasia, pues la FIFA notificó una sanción de un año sin jugar para siete deportistas de la selección por estar involucrados en temas de falsificación de documentos.

Los sancionados son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui, Héctor Alejandro Hevel Serrano y Rodrigo Holgado, el argentino que milita en el América de Cali de Colombia.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación", comunicó el máximo ente del fútbol mundial.

La sanción se dio luego de que se impusiera una queja contra la selección de Malasia por alinear a estos siete futbolistas el pasado 10 de junio de 2025 para el partido frente a Vietnam, por la tercera ronda de la Copa Asiática.

Esto levantó sospechas debido a sus dobles nacionalidades y sus apariciones repentinas, por lo que la Comisión Disciplinaria de la FIFA encontró que se habría incurrido en una falta grave de falsificación de documentos para que los siete futbolistas pudieran ser parte de la selección de Malasia.

Aparte del año sin jugar, la Asociación de Fútbol de Malasia fue condenada a pagar una multa de 350.000 CHF y cada jugador deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos.

Los futbolistas señalados tienen 10 días para solicitar una decisión motivada que podría ser considerada como una posible apelación para conocer la resolución definitiva del caso, mientras tanto, la sanción seguirá en curso.

Temas relacionados:

FIFA

Sanciones

Malasia

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Polémica por brutal agresión de agente de ICE a migrante ecuatoriana; el uniformado fue removido de su cargo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Deportes

Ver más
El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025 - AFP
Deportes

No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

Presidente del FCF, Ramón Jesurún | Foto: EFE
Selección Colombia

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol reveló hasta qué instancia del Mundial cree que llegará la ‘Tricolor’

Egan Bernal, ciclista colombiano - Foto: EFE
Egan Bernal

Así fue el ataque en el último tramo con el que Egan Bernal se coronó ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España: "El cóndor volvió a volar"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El español Carlos Alcaraz, campeón del US Open 2025 - AFP
Deportes

No le bastó con raparse la cabeza: Carlos Alcaraz sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look tras ganar el US Open

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicaciones del régimen venezolano / Embarcación cargada de drogas procedente de Venezuela - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

Régimen madurista acusa a EE. UU. de crear con IA el video sobre el ataque a una embarcación que partió de Venezuela cargada de drogas

Juanes, cantante colombiano / FOTO: EFE
Juanes

La hermosa dedicatoria de Juanes a su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años: “hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir”

Presidente del FCF, Ramón Jesurún | Foto: EFE
Selección Colombia

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol reveló hasta qué instancia del Mundial cree que llegará la ‘Tricolor’

Charlie Kirk - AFP
Asesinato

Liberan a persona detenida por el asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado político de Trump, que murió tras ser baleado en Utah

Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Cáncer

Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

Egan Bernal, ciclista colombiano - Foto: EFE
Egan Bernal

Así fue el ataque en el último tramo con el que Egan Bernal se coronó ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España: "El cóndor volvió a volar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda