Escándalo mundial: Siete jugadores, entre ellos Rodrigo Holgado que juega en el fútbol colombiano, fueron sancionados un año por la FIFA

Un escándalo mundial sacude al fútbol y tiene origen en Malasia, pues la FIFA notificó una sanción de un año sin jugar para siete deportistas de la selección por estar involucrados en temas de falsificación de documentos.

Los sancionados son Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui, Héctor Alejandro Hevel Serrano y Rodrigo Holgado, el argentino que milita en el América de Cali de Colombia.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación", comunicó el máximo ente del fútbol mundial.

La sanción se dio luego de que se impusiera una queja contra la selección de Malasia por alinear a estos siete futbolistas el pasado 10 de junio de 2025 para el partido frente a Vietnam, por la tercera ronda de la Copa Asiática.

Esto levantó sospechas debido a sus dobles nacionalidades y sus apariciones repentinas, por lo que la Comisión Disciplinaria de la FIFA encontró que se habría incurrido en una falta grave de falsificación de documentos para que los siete futbolistas pudieran ser parte de la selección de Malasia.

Aparte del año sin jugar, la Asociación de Fútbol de Malasia fue condenada a pagar una multa de 350.000 CHF y cada jugador deberá pagar una multa de 2.000 francos suizos.

Los futbolistas señalados tienen 10 días para solicitar una decisión motivada que podría ser considerada como una posible apelación para conocer la resolución definitiva del caso, mientras tanto, la sanción seguirá en curso.