NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Marca colombiana hará presencia en el Mundial 2026: vestirá a selección que se clasificó después de 52 años de ausencia

noviembre 20, 2025
Por: Luis Cifuentes
Celebración en Haití por la clasificación al Mundial 2026 - Foto: EFE
Celebración en Haití por la clasificación al Mundial 2026 - Foto: EFE
Esta será la primera empresa colombiana en hacer presencia en una cita orbital junto a marcas icónicas como Adidas y Nike.

El pasado martes se conocieron a las 42 selecciones de todos los continentes clasificadas al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La primera Copa del Mundo con 48 equipos contará con varias selecciones que disputarán por primera vez una cita orbital y otras que lo harán después de muchos años de ausencia.

Este es el caso de la selección de Haití, que disputará después de más de 50 años un Mundial en representación de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Haití derrotó el pasado martes a Nicaragua por 2 a 0 en la última jornada de las Eliminatorias y se quedó con el primer lugar del grupo C por arriba de selecciones históricas como Honduras y Costa Rica que quedaron eliminadas.

Haití regresa a una cita orbital después de 52 años, cuando se clasificó al Mundial de Alemania de 1974, su única participación en toda la historia.

También lo hizo la marca encargada de su indumentaria, que es colombiana y por primera vez estará presente en un Mundial de Fútbol.

Se trata de Saeta, que confecciona la indumentaria de la selección caribeña y principalmente las camisetas de los partidos. Es por eso que, se espera, la marca colombiana haga presencia en el Mundial de 2026, siendo la primera empresa colombiana en estar presente en una cita orbital.

La empresa colombiana fue creada en 1982 por Pedro Aníbal Carrero, quien comenzó fabricando uniformes para equipos aficionados de fútbol y microfútbol.

La marca ha vestido a equipos de la liga colombiana como Once Caldas, Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín.

Además, viste a la selección nacional de futsal de El Salvador y varios equipos de esa disciplina en Colombia.

En ese sentido, Saeta hará historia para la industria colombiana haciendo presencia en el Mundial de 2026 como la primera empresa del país en patrocinar a una selección en una cita orbital.

