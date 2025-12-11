NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos

EE. UU. anunció millonaria recompensa por el líder de Los Choneros, "una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón' - Gobierno de EE. UU.
Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias 'Churrón', es señalado de participar "en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas" para dicha organización criminal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, también conocido como 'Churrón', quien es señalado de ser un líder de la organización terrorista extranjera Los Choneros en Ecuador.

Según el Departamento, alias 'Churrón' es el primer miembro de Los Choneros en aparecer en la lista de objetivos del Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP). Es señalado de participar "en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas" para dicha organización criminal.

Tanto Bermúdez Cagua como otros dos líderes de Los Choneros, Darío Javier Peñafiel Nieto, alias "Topo", y José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", fueron acusados el 27 de junio de este año en el Distrito Este de Nueva York por conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico.

Aunque alias "Topo" y alias "Fito" se encuentran detenidos, Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia y por eso se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por su captura.

"No hay drogas en nuestras calles. No hay cárteles en nuestros barrios. En colaboración con Ecuador, ofrecemos una recompensa de hasta 5 millones por información que conduzca al arresto o condena del líder de Los Choneros, Francisco Manuel Bermúdez Cagua, también conocido como ‘Churrón0. Envíe pistas a la DEA al +593 988292235 o al Plan de Recompensas al 131", dijo INL en una publicación en X.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, Los Choneros es "una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador" que está asociada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína a través del territorio ecuatoriano.

Para el 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y Terroristas Globales Especialmente Designados (TGED). Mientras que Ecuador designó a Los Choneros como organización terrorista en enero de 2024.

