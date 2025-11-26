Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

El Santos no vive uno de sus mejores momentos intentado partido a partido alejarse lo más que puede de la zona de descenso y ahora tendrá que hacerlo con un Neymar ausente.

En las últimas horas se confirmó la lesión de Neymar, la cual lo dejará fuera toda la temporada, justo cuando el ‘Peixe’ atraviesa uno de su momento más decisivo.

Según se conoció que el artillero sufrió una lesión en su menisco de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que ver el resto del Brasileirão desde la tribuna.

Ney manifestó una molestia en el partido que enfrentó contra Mirassol en Vila Belmiro, encendiendo las alarmas del equipo.

Y pese al reposo de que le dieron y a los fisioterapeutas, el equipo médico confirmó su lesión.

Esta sería la cuarta lesión que sufre el delantero en lo que va del año, comprometiendo de esta manera también su posible regreso a la selección de Brasil.

La ausencia del artillero llega en el momento más complicado y determinante para el Santos que pelea partido a partido para evitar el descenso.

El ‘Peixe’ se encuentra actualmente en la posición 17 del torneo con 34 puntos, por encima de Fortaleza, Juventude y Sport Recife.

Ahora el Santos tendrá que luchar y ganar los tres partidos que quedan para evitar pasar a jugar a la Segunda División del fútbol brasileño.