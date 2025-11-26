NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Neymar

Neymar sufre su cuarta lesión del año y deja a un comprometido Santos peleando por el descenso

noviembre 26, 2025
Por: Diana Pérez
El futbolista Neymar. (AFP)
El futbolista Neymar. (AFP)
La ausencia del artillero llega en el momento más complicado y determinante para el Santos que pelea partido a partido para evitar el descenso.

El Santos no vive uno de sus mejores momentos intentado partido a partido alejarse lo más que puede de la zona de descenso y ahora tendrá que hacerlo con un Neymar ausente.

En las últimas horas se confirmó la lesión de Neymar, la cual lo dejará fuera toda la temporada, justo cuando el ‘Peixe’ atraviesa uno de su momento más decisivo.

Según se conoció que el artillero sufrió una lesión en su menisco de la rodilla izquierda, por lo que tendrá que ver el resto del Brasileirão desde la tribuna.

Ney manifestó una molestia en el partido que enfrentó contra Mirassol en Vila Belmiro, encendiendo las alarmas del equipo.

o

Y pese al reposo de que le dieron y a los fisioterapeutas, el equipo médico confirmó su lesión.

Esta sería la cuarta lesión que sufre el delantero en lo que va del año, comprometiendo de esta manera también su posible regreso a la selección de Brasil.

La ausencia del artillero llega en el momento más complicado y determinante para el Santos que pelea partido a partido para evitar el descenso.

El ‘Peixe’ se encuentra actualmente en la posición 17 del torneo con 34 puntos, por encima de Fortaleza, Juventude y Sport Recife.

Ahora el Santos tendrá que luchar y ganar los tres partidos que quedan para evitar pasar a jugar a la Segunda División del fútbol brasileño.

Temas relacionados:

Neymar

Santos FC

Fútbol brasileño

Brasil

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy la seguridad nacional está en vilo": Diego Molano sobre escándalo en Colombia que salpica a militares con disidencias de las FARC

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Miguel Jiménez: la herencia invisible que lo llevó a convertirse en ingeniero musical del Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tememos por sus vidas. Es horror sumado al dolor": familiares de presos políticos en Venezuela alzan su voz por los más de 800 rehenes

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“El presidente Petro habló de paz total y lo que vemos en Colombia es una entrega total”: Andrés Forero, congresista del Centro Democrático

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de Daniel Noboa como presidente de Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Despliegue militar

¿Cuál es el poder bélico de las aeronaves de EE. UU. que han sobrevolado cerca de las costas de Venezuela?

Represión en Venezuela

Caso del teniente José Ángel Rodríguez representa la barbarie de Maduro en medio del despliegue histórico de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Operación Lanza del Sur

"Maduro decide irse por su cuenta o lo vamos a enterrar": coronel retirado de EE. UU. tras sobrevuelos de aviones de combate cerca de Venezuela

Donald Trump, Vladímir Putin y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Ejército ruso

“Si EE. UU. decide invadir Venezuela, dudo que tropas rusas estén involucradas, el apoyo va a ser con suministro de armas”: Luis Fleischman

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

"Es un premio a la lucha incansable de los venezolanos": lanzan campaña para celebrar el Nobel de María Corina Machado

Más de Deportes

Ver más
Colombia vs. Paraguay Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE/ Pasaporte - Foto de referencia Canva
Fútbol

Jugador de selección sudamericana que irá al Mundial dejó su pasaporte en un pantalón que terminó en la lavadora y se pierde fechas FIFA

Carlo Ancelotti | Foto: EFE
Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti vivió un incómodo momento tras ser criticado por una leyenda de Brasil en pleno homenaje por dirigir al combinado nacional

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

Periodista reveló que James Rodríguez no renovaría contrato con Club León y quedaría como agente libre en 2026

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto EFE
José Raúl Mulino

Presidente de Panamá anuncia que fue invitado por María Corina Machado a recoger el Nobel de la Paz en Noruega

Colombia vs. Paraguay Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 - Foto EFE/ Pasaporte - Foto de referencia Canva
Fútbol

Jugador de selección sudamericana que irá al Mundial dejó su pasaporte en un pantalón que terminó en la lavadora y se pierde fechas FIFA

Migrantes en EE. UU. | Foto Canva
Ponte al Día

EE. UU. elimina la extensión automática de permisos de trabajo: quiénes quedan afectados y cómo evitar perder el empleo

Shakira en uno de sus conciertos del 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour' | Foto: EFE
Shakira

Sobrino de Shakira dejó de ser parte de su gira mundial: "No me supe manejar en ese ambiente"

Policía de Chile
Venezolanos en Chile

Joven venezolano fue asesinado cuando intentó mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Osama bin Laden, fundador de Al Qaeda / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado invita a quienes trabajan para el régimen de Maduro a bajar las armas: “esa hora decisiva es inminente”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre