Domingo, 07 de diciembre de 2025
Turquía

Presidente turco habló con Maduro para instarlo a "dialogar" con Trump y el jefe del régimen se quejó de las "amenazas desproporcionadas" de EE. UU.

diciembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdoğan (AFP)
Varios funcionarios estadounidenses han sugerido que si Maduro dejara el poder, podría buscar refugio en Turquía.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, instándolo a mantener "el diálogo abierto" con Washington en medio de crecientes temores de una acción militar estadounidense.

La conversación ocurre mientras Washington ha estado incrementando la presión sobre Caracas con un importante refuerzo naval en el Caribe, realizando más de 20 ataques contra barcos involucrados en el narcotráfico, dejando al menos 87 muertes.

"Es importante mantener abiertos los canales de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela", le dijo Erdogan, según un comunicado de su oficina el X, expresando la esperanza de que "la tensión se alivie lo antes posible".

Erdogan, además, señaló que Turquía estaba siguiendo de cerca los acontecimientos en la región y creía que "los problemas pueden resolverse mediante el diálogo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen Venezuela indicó que el líder turco había expresado "profunda preocupación por las amenazas que enfrenta Venezuela, particularmente el despliegue militar y diversas acciones dirigidas a perturbar la paz y la seguridad en el Caribe".

Maduro "explicó detalladamente el carácter ilegal, desproporcionado, innecesario y hasta extravagante de estas amenazas", indicó un comunicado del ministerio.

Maduro dijo el miércoles que había tenido una llamada telefónica "cordial" con Trump 10 días antes, durante la escalada militar estadounidense en la región.

Trump había confirmado la conversación telefónica con Maduro sin proporcionar ningún detalle.

A principios de esta semana, Trump convocó a sus principales funcionarios de seguridad nacional para discutir sobre Venezuela después de meses de tensiones con Caracas, pues el líder estadounidense acusa a Maduro de liderar la organización narcotraficante denominada Cartel de los Soles.

Turquía tiene fuertes vínculos con Venezuela. Erdogan visitó el país por última vez en diciembre de 2018 para ofrecer apoyo a Maduro después de que Washington y varias naciones europeas repudiaran la reelección del líder venezolano por acusaciones de fraude.

Varios funcionarios estadounidenses e informes de los medios de comunicación han sugerido que si Maduro fuera obligado a dimitir, podría buscar refugio en Turquía.

"He oído que Turquía e Irán son encantadores en esta época del año", escribió el senador republicano Lindsey Graham en X la semana pasada, sugiriendo que el líder venezolano debería huir.

