Novedades en el reglamento mundialista: así funcionará el sistema de desempate en zona de grupos del Mundial de 2026

Luego de realizarse el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y definirse las sedes en las que se desarrollarán los 104 partidos de la fase inicial de la competencia, que se disputará entre Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA, también dio a conocer un par de ajustes dentro del reglamento mundialista, los cuales marcarán precedente durante el desarrollo del torneo en territorio norteamericano.

La principal novedad que tendrá la competencia en su vigésima tercera edición será el sistema de desempate en la fase de grupos de la competencia. Esto en dado caso de que los equipos participantes por cada serie queden empatados en cantidad de puntos.

A comparación de las ediciones anteriores, donde la diferencia de gol era el ítem decisivo para determinar qué selecciones avanzaban a la siguiente instancia del torneo.

En el Mundial de 2026, se tendrán en cuenta varios criterios de desempate en dado caso de que dos o más equipos mundialistas queden empatados en la cantidad de puntos.

VEA TAMBIÉN Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026 o

Principalmente, se tendrá en cuenta el enfrentamiento directo, un modelo que fue aplicado durante el pasado Mundial de Clubes 2025. Si de esta manera no se logra definir el orden de las selecciones clasificadas, se recurrirá al sistema de desempate olímpico, en el cual se tienen en cuenta aspectos como la diferencia de goles, los goles a favor, total de goles marcados.

Como última medida se tendrá en cuenta el juego limpio, ítem en el que examinará la cantidad de tarjetas amarillas que ha acumulado cada uno de los equipos en esta instancia.

De igual manera, la FIFA ratificó que cada una de las 48 selecciones participantes podrá inscribir 26 jugadores para el certamen mundialista, tal como sucedió en Qatar 2022

Asimismo, el ente regulador del futbol mundial ratificó la presencia de 15 futbolistas suplentes en el banquillo en cada uno de los encuentros.

VEA TAMBIÉN Denuncian ante la Comisión de Ética de la FIFA a Gianni Infantino por su cercanía con Trump en el sorteo del Mundial 2026 o

Al igual que en la Copa América de Estados Unidos 2024 y el Mundial de Clubes de 2025, se tendrán espacios de hidratación, los cuales se tiene establecidos que sean entre los 25 o 30 minutos de cada uno de los tiempos de juego.