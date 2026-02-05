NTN24
Esta es la razón por la que Navegantes del Magallanes no juega la Serie del Caribe 2026: la 'nave turca' disputará la Serie de las Américas en territorio venezolano

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Inicialmente, Venezuela sería la sede de la Serie del Caribe 2026, sin embargo, la CBPC decidió cambiar la sede a México, específicamente a Jalisco.

Los Navegantes del Magallanes no jugarán la Serie del Caribe 2026 debido a que la dirección de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional decidió retirar su participación en el torneo tras un conflicto con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Inicialmente, Venezuela sería la sede de la Serie del Caribe 2026, sin embargo, la CBPC decidió cambiar la sede a México (específicamente a Jalisco), lo que generó un fuerte rechazo institucional por parte de la LVBP.

Como respuesta al cambio de sede, la liga venezolana optó por no enviar a su equipo campeón al evento en México.

Desde Venezuela se dice que los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica por la situación política que atraviesa ese territorio.

En su lugar, Magallanes, tras coronarse campeón, representará a Venezuela en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, un torneo paralelo que se celebra en las mismas fechas en Caracas y La Guaira.

¿Qué es la Serie del Caribe?

Torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

¿Qué es la Serie de las Américas?

La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 es un torneo de béisbol internacional que inicia este jueves 5 de febrero y termina el 13 del mismo mes.

Los encuentros se disputan en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

En este evento deportivo compiten siete países: Venezuela (representado por los Navegantes del Magallanes), Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a su formato, se divide de la siguiente manera: una primera fase de todos contra todos (21 juegos), seguida de semifinales el 12 de febrero y la gran final el 13 de febrero en Caracas.

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

