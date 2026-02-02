¡Magallanes pa' todo el mundo!: la 'nave turca' consiguió su título 14 de la LVBP

Los Navegantes del Magallanes ganaron la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

‘Los Filibusteros’ impusieron todo su poderío en su visita al Alfonso ‘Chico’ Carrasquel (6-14) ante Caribes de Anzoátegui en el sexto encuentro de la serie definitoria de la 'pelota venezolana'.

Así las cosas, la ‘nave turca’, a quien "daban por muerta" tras permanecer varias jornadas en zona de eliminación tanto en la ronda regular como en el Round Robin, materializó su título número catorce de la LVBP.

Los comandados por Yadier Molina son los campeones de la Copa 80 Aniversario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras consagrarse este 2 de febrero de 2026.

Así fue el calendario de la gran final:

Juego 1 - Martes 27- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 2 - Miércoles 28- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 3 - Jueves 29- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 4 - Sábado 31- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 5 - Domingo 1- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 6 - Lunes 2- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

Ahora, los Navegantes del Magallanes competirán en la Serie del Caribe representando a Venezuela, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la ‘pelota caribeña’ en el país situado en el norte de Sudamérica. Por tal motivo la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara, México.