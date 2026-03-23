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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Brasil

Regañan a experimentado futbolista europeo por estar en la banca distraído con el celular en pleno partido del Brasileirão

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Memphis Depay, futbolista neerlandés - Fotos: EFE / X
Memphis Depay, futbolista neerlandés - Fotos: EFE / X
La situación generó una ola de críticas por parte de la prensa y la afición brasileña.

Durante las últimas horas ha circulado con fuerza en redes sociales un video de un jugador con pasado en grandes clubes como Manchester United y FC Barcelona, que se distrajo con su celular en pleno partido.

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Se trata del experimentado delantero neerlandés Memphis Depay, quien actualmente presta servicios en el Corinthians de la Serie A del Campeonato Brasileiro.

Las cámaras captaron a Depay utilizando su teléfono celular y atendiendo una llamada en el banco de suplentes mientras transcurría el duelo Corinthians vs. Flamengo.

La situación, vale remarcar, generó una ola de críticas por parte de la prensa y la afición brasileña.

Ante el revuelo, el jugador aclaró en sus redes sociales que el único propósito de la llamada era comunicarse con su personal médico en Países Bajos para tratar la lesión sufrida minutos antes de ser sustituido.

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Este episodio, cabe decir, se suma a una relación tensa entre Depay con varios sectores de la hinchada de Corinthians.

Puntualmente, el seno de la fanaticada del 'Timão' cuestiona al futbolista europeo por su alto salario y bajo rendimiento en lo que va de 2026.

Depay es un delantero neerlandés destacado por su potencia y habilidad técnica, formado en el PSV Eindhoven.

Ha jugado en clubes de élite como el Manchester United, Olympique de Lyon, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Corinthians.

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Su palmarés incluye títulos de liga en Países Bajos y España, además de éxitos europeos, destacando con la selección absoluta de Países Bajos.

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