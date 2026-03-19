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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Champions League

¿Demanda en camino para el Liverpool? La impresionante lesión que sufrió un jugador del Galatasary en Anfield y por la cual tuvo que ser operado

marzo 19, 2026
Por: Diana Pérez
Jugadores del Galarasaray | Foto: AFP
Jugadores del Galarasaray | Foto: AFP
La lesión fue tan impactante para todos en el campo de juego, que algunos de los jugadores del Liverpool hablaron sobre ella.

Durante la dura derrota que sufrió el Galatasaray ante el Liverpool en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League se dio una situación que dejó preocupado a más de uno.

En el encuentro, el delantero del conjunto turco Noa Lang sufrió una "semiamputación" de uno de sus dedos tras chocar con una valla publicitaria.

En el minuto 81 del partido, cuando el balón salió del campo de juego, el jugador no pudo detenerse a tiempo y terminó chocando contra una valla publicitaria.

En ese momento, las cámaras del partido muestran cuando Lang se toma la mano y cae al suelo con sangre en uno de sus dedos.

La hemorragía que tenía era tanta, que a los médicos que ingresaron para auxiliarlo les costó detenerla. Tras unos minutos ante la atenta y preocupada mirada tanto de rivales como de aficionados, el delantero recibió oxígeno y fue retirado en camilla.

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Tras esto, el conjunto turco informó por medio de un comunicado que: "Nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho".

"Está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico", agregó el Galatasaray.

Ante la situación se ha reportado que el club en el que juegan los colombianos Davinson Sánchez y Yaser Asprilla tomarán acciones legales.

Debido a lo delicado de la situación se habló de una posible demanda contra el conjunto inglés, la cual sería para buscar una indemnización por la lesión de Lang.

El director deportivo del equipo turco, Eray Yazga, dijo en declaraciones con el medio HTSpor: "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido".

Pero afirmó que "estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA".

La lesión fue tan impactante para todos en el campo de juego, que algunos de los jugadores del Liverpool hablaron sobre ella.

Como es el caso del lateral derecho de los 'Reds' Jeremie Frimpong quien reveló que cuando vio el dedo de Lang "varias personas me dijeron que le habían arrancado la mitad del dedo (...) tenía mucho dolor".

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