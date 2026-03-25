Así está el ranking FIFA antes de los partidos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Durante la fecha FIFA de marzo, la selección Colombia vuelve a la acción para enfrentar a grandes selecciones potencias del fútbol mundial, como lo son sus similares de Croacia y Francia.

Encuentros amistosos, en los que la ‘Tricolor’ buscará la victoria; tiene claro que los triunfos ante estos grandes equipos le permitirían ascender casillas en la próxima actualización del ranking FIFA, que se dará una vez finalice la ventana de amistosos y juegos oficiales de marzo.

El nivel deportivo tanto del conjunto croata como de los franceses ha crecido de manera significativa. El reflejo de esto ha sido la posición en la que se han ubicado durante las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo, en las cuales se han posicionado dentro del top tres.

Por un lado, la selección de Croacia ocupó la tercera casilla en el Mundial de Qatar de 2022 y fue subcampeona en el certamen mundialista de Rusia 2018.

Entretanto, los ‘galos’ fueron subcampeones en suelo catarí y campeones del mundo en territorio ruso, en el cual levantaron la segunda Copa del Mundo en la historia para su país.

VEA TAMBIÉN El técnico de la selección Colombia habló del rendimiento de los jugadores previo al juego ante Croacia y aclaró dudas sobre el caso de Sebastián Villa o

Más allá de que los encuentros de la selección Colombia ante Francia y Croacia sean amistosos, tienen un gran significado, primero por el nivel del rival y segundo porque la victoria ante estos equipos le abriría las posibilidades a la ‘Tricolor’ para ascender en el próximo ranking FIFA.

¿De qué depende el ascenso de Colombia en el ranking FIFA?

Si el equipo dirigido por Néstor Lorenzo logra vencer a sus similares de Croacia y Francia, sumaría puntos significativos teniendo en cuenta el nivel de sus rivales, lo cual les permitiría ascender un par de casillas dentro del ranking.

Sin embargo, esto se encuentra sujeto a otros resultados, especialmente de aquellos equipos que se encuentran por encima de Colombia, como Italia, Croacia y Alemania, quienes, de llegar a caer en sus respectivos juegos, les permitirían a los cafeteros tener más probabilidades de ascender.

Todo esto siempre y cuando estos sumen de a tres en sus dos salidas. Una derrota de los franceses ante Brasil también les daría una mano a los cafeteros.

Recordemos que el conjunto italiano se jugará sus últimas chances para clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 durante el repechaje europeo que comenzará con la semifinal ante Irlanda del Norte, donde, de llegar a avanzar, deberá definir su clasificación al Mundial frente al vencedor entre Gales vs. Bosnia-Herzegovina.

Hay que tener en cuenta que los partidos amistosos, en comparación con los oficiales, tienen un valor totalmente diferente.

Actualmente, la Tricolor se ubica en la casilla 13, mientras que Croacia ocupa el puesto 11 y Francia es tercera detrás de España y Argentina.

Así se encuentra el ranking FIFA previo a la fecha FIFA de marzo

1. España – 1877.18 puntos.

2. Argentina – 1873.33 puntos.

3. Francia – 1870.00 puntos.

4. Inglaterra – 1834. 12 puntos.

5. Brasil – 1760.46 puntos.

6. Portugal – 1760.38 puntos.

7. Países Bajos – 1756.59 puntos.

8. Marruecos – 1754.59 puntos.

9. Bélgica – 1730.71 puntos.

10. Alemania – 1724.15 puntos.

11. Croacia – 1716.88 puntos.

12. Italia – 1702.06 puntos.

13. Colombia – 1701.30 puntos.