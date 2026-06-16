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Martes, 16 de junio de 2026
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¿Está prohibido hablar en español? La FIFA se encuentra en el centro de una tormenta tras implementar estricta norma que limita el idioma en las ruedas de prensa

junio 16, 2026
Por: Diana Pérez
Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
Ante el revuelo, la FIFA dio marcha atrás este martes a la compleja medida para que los periodistas puedan preguntar en español y los jugadores, que quieran, puedan responder en este idioma.

Con tan solo 16 partidos disputados en lo que va del Mundial de 2026, una relevante polémica sacude a la cita más importante del fútbol en el mundo.

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La FIFA se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse la implementación de una nueva norma en la que tanto periodistas como futbolistas tienen prohibido comunicarse totalmente en español en las ruedas de prensa.

Esto se conoció debido a los videos que se hicieron virales de los futbolistas Vinícius, Hakimi y Frenkie de Jong, quienes no pudieron responder ni aceptar preguntas en español.

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El caso de Vinícius se dio durante la rueda de prensa previa a su encuentro contra Marruecos. En ese momento, un periodista intentó formularle una pregunta en español al delantero. Sin embargo, un oficial de la FIFA le recordó que eso estaba totalmente prohibido. Debía ser en inglés o en los idiomas de las dos selecciones que iban a disputar el partido, es decir, portugués o marroquí.

El representante del ente regulador del fútbol en el mundo le dice: "Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy. Por el inconveniente, Vini prefiere responder en portugués".

Sin embargo, la polémica por la estricta norma aumentó cuando se hizo viral un video del futbolista Achraf Hakimi diciendo que no tiene problema con responder una pregunta hecha en español. Esto luego de que un periodista mexicano le hiciera una pregunta en la previa a su enfrentamiento con Brasil, pero fuera interrumpido por un trabajador de la FIFA.

En el video se ve que Hakimi, sin paciencia, le dice que no le importa y que él entiende la pregunta en español y puede responderla en inglés.

Al futbolista neerlandés Frenkie de Jong le ocurrió algo similar, siendo este el tercer caso en el que se prohibía el uso de español en las ruedas de prensa.

La situación generó una ola de críticas contra la FIFA, pues tanto usuarios como el exfutbolista Thierry Henry afirmaron que no tiene sentido "vetar" un idioma tan hablado y que es parte de uno de los países anfitriones del mundial.

El exfutbolista inglés dijo sobre la situación: "He cubierto Mundiales durante años, y esta situación no tiene absolutamente ningún sentido para mí. ¿Me estás diciendo que un Mundial coanfitrión por México puede impedir que los periodistas hagan preguntas en español? Eso es como organizar una carrera de Fórmula 1 y prohibir que los autos usen sus motores".

"Lo vimos con Hakimi. Lo vimos con Vinícius. Ahora estamos escuchando historias similares que involucran a Frenkie de Jong. Los jugadores entendieron las preguntas. Los periodistas hablaban uno de los idiomas más hablados del planeta. Sin embargo, de alguna manera el idioma se convirtió en el problema", añadió.

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"El Mundial 2026 presume diversidad, pero una rueda de prensa de Brasil y Marruecos no permitió preguntas en español, idioma oficial de uno de los países sede y hablado por millones en Norteamérica. Incomprensible", afirmó un usuario en redes.

Ante el revuelo, la FIFA dio marcha atrás este martes a la estricta norma para que los periodistas puedan preguntar en español y los jugadores, que quieran, puedan responder en este idioma.

Según le comentó una fuente a AFP, los servicios de traducción son solicitados por las selecciones, pero afirmó que el español será incorporado al sistema de interpretación.

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