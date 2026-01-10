NTN24
Fútbol inglés

Hermano de Wayne Rooney hace historia en el fútbol inglés como entrenador tras eliminar al Crystal Palace en la FA Cup

enero 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Heroico gesto de Wayne Ronney con el club Derby Country
Foto referencia: (Instagram - @waynerooney)
El exfutbolista, leyenda del Manchester United no ocultó el orgullo por lo que consiguió su hermano menor de entrar a la historia.

Wayne Rooney rebosaba orgullo después de ver cómo el Macclesfield, de sexta categoría y dirigido por su hermano menor John Rooney, eliminaba al vigente campeón de la Copa de Inglaterra, el Crystal Palace, este sábado.

El Macclesfield se convirtió en el primer equipo de sexta categoría en eliminar a un rival de la Premier League al firmar una victoria por 2-1 en su estadio, Moss Rose.

o

Los 117 puestos que separan a ambos clubes en la pirámide del fútbol inglés son la mayor diferencia superada por un equipo inferior en la historia de la FA Cup.

"Me estoy emocionando", dijo el antiguo capitán de la selección inglesa Wayne Rooney, que formó parte del equipo de comentaristas de la BBC durante el partido.

"Ver a mi hermano pequeño, que no lleva mucho como entrenador, ganarle a un equipo de la Premier League... Estoy tan orgulloso", dijo.

"Es un logro enorme. Lo que ha conseguido hoy es absolutamente soberbio", añadió.

La hazaña monumental tuvo un significado aún más profundo para el modesto equipo tras el fallecimiento del delantero Ethan McLeod hace menos de un mes.

o

McLeod, de 21 años, murió cuando regresaba en coche del partido del club en Bedford el 16 de diciembre.

"Ayer por la noche recibí un bonito mensaje de su padre y pensé en mandárselo a los chicos o decírselo antes del partido, pero no quería añadirles más de presión con todo lo que hemos pasado", dijo John Rooney.

"Así que pensé que lo dejaría para después del partido. También tenemos que ir a verlos (a sus padres). Ha sido un momento realmente duro", continuó.

Temas relacionados:

Fútbol inglés

Deportes

Inglaterra

