Falleció a los 18 años Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios que colapsó en pleno partido: Falcao García dedicó sentido mensaje

El mundo del fútbol colombiano llora la repentina muerte de la joven promesa de Millonarios, Santiago Castrillón, quien falleció a los 18 años.

El joven futbolista sufrió un colapso este fin de semana durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 que enfrentó ante Santa Fe.

Durante el encuentro, Castrillón de desplomó en el piso y recibió atención inmediata por parte del equipo médico del conjunto 'embajador'.

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De inmediato, Santiago fue llevado a un hospital de alta complejidad al norte de la ciudad. Allí fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

Según informó Millonarios por medio de un comunicado, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, la joven promesa no logró recuperarse y falleció.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos", afirmó el conjunto capitalino.

El equipo también afirmó que ante la noticia "el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza".

"Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", agregó.

El conjunto 'embajador' finalizó su comunicado diciendo: "Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender. Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz".

La triste noticia ha tocado a más de uno en el mundo del fútbol colombiano, como al referente de la selección nacional y delantero de Millonarios, Radamel Falcao García.

El 'Tigre' tomó su cuenta en la red social de X para expresar su tristeza ante la muerte de Castrillón.

"Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba", señaló.

Falcao también reiteró que acompaña a su familia en este difícil momento y que eleva oraciones para que "encuentren consuelo, fortaleza y paz".

"Honraremos su memoria dando lo mejor de nosotros en cada partido, llevando su legado en el corazón. Descansa en paz, amigo. Santi Castrillón, por siempre en la memoria de Millonarios", puntualizó.

Por su parte Independiente Santa Fe, club contra el que Santiago estaba jugando en el momento de su colapso, también lamentó la noticia.

El conjunto 'cardenal' expresó: "Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento".

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Atlético Nacional también se pronunció y dijo: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador de Millonarios FC, que hoy despide a un joven lleno de sueños, talento y humanidad".

"Con tristeza y dolor manifestamos nuestras condolencias por su pronta partida, que deja un vacío en el fútbol. Extendemos toda nuestra solidaridad y apoyo a su familia, amigos y compañeros", acotó.

Santiago Castrillón era un volante de creación que se unió a Millonarios en el 2021. En el segundo semestre del 2025 fue tenido equipo para el primer equipo por el entrenador Hernán Torres y tras la llegada del actual técnico Fabián Bustos se mantiene en el primer equipo.

Antes de el conjunto 'embajador' tuvo paso por Guayos FC, luego llegó a Águilas, en donde logró figurar mucho más y llamar la atención de Millonarios.