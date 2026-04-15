Así le fue a James Rodríguez en su primer partido como titular tras su regreso a las canchas con su equipo en Estados Unidos

El volante y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, disputó su primer partido como titular con el Minnesota United, tras su regreso a las canchas, luego de superar un problema de salud.

Por primera vez desde su arribo a los Loons, el mediocampista cafetero hizo parte del 11 inicialista del equipo dirigido por Cameron Knowles, en un sufrido encuentro ante el Sacramento Republic de la segunda división del fútbol de los Estados Unidos en el inicio de la US Open Cup.

Fue un partido que se definió desde el punto blanco del penal, que terminó 9 a 8 a favor de la escuadra en la que milita el cucuteño.

En su regreso a las canchas, Rodríguez disputó un total de 66 minutos dentro del terreno de juego, tiempo en el que se le vio muy activo y participativo. Sin duda alguna, una buena noticia para el colombiano que busca recuperar su ritmo deportivo de cara a la Copa del Mundo 2026.

Los números de James Rodríguez durante su primera titularidad

Cameron Konwles le apostó al talento del colombiano, quien no jugó en su posición habitual. En el encuentro ante el Sacramento Republic, el estratega decidió ubicarlo como un falso nueve, desde el cual le aportó significativamente a su equipo.

Durante los 66 minutos dentro del terreno de juego, James Rodríguez tuvo una destacada actuación; así lo evidencian las estadísticas.

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De acuerdo con los números compartidos por el portal de datos y estadísticas deportivas Sofascore, tuvo una efectividad en sus pases del 84%, un 60% en pases largos, un 83% en pases a campo rival y un 88% de pases dentro de su propio campo, para una calificación de 7.0. Siendo este su mejor desempeño desde su arribo a los Loons.

Entrenador de Minnesota destaca el aporte de James Rodríguez al equipo

El técnico Cameron Knowles destacó el rendimiento del colombiano en su regreso a las canchas.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa, una vez terminó su debut en la US Open Cup, competencia en la que los Loons lograron avanzar a los octavos de final.

“Considerando que no había jugado mucho y que tuvo tiempo de baja y recuperación de la deshidratación, volvió a entrenar a pleno rendimiento y se esforzó al máximo. Estuvimos monitoreando de cerca la carga de trabajo que tuvo durante el partido y creo que lo hizo muy bien”, expresó.

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Tras el triunfo, Minnesota espera su rival de octavos de final, que saldrá del vencedor entre San Jose Earthquakes y Phoenix Rising.

Por ahora, los Loons prepararán el encuentro del fin de semana por la octava fecha de la MLS, en la que se medirán ante Portland Timbers.