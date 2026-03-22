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Domingo, 22 de marzo de 2026
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NBA

Un camarógrafo herido y cuatro expulsados: así fue la fuerte pelea que terminó en las gradas en partido de la NBA

marzo 22, 2026
Por: Diana Pérez
Partido entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizard | Foto: AFP
Partido entre Oklahoma City Thunder y Washington Wizard | Foto: AFP
Algunos de los jugadores involucrados recibieron sanciones económicas. Williams fue multado con 50.000 dólares, y Cason Wallace y Anthony Gill con 35.000 dólares cada uno por su participación en la disputa.

Una violenta pelea le da la vuelta al mundo luego de que dos jugadores de la NBA terminaran protagonizando un fuerte enfrentamiento que terminó en las gradas, sobre el público.

Durante el partido entre Oklahoma City Thunder y el Washington Wizards dos jugadores se fueron a los golpes tras un altercado que empezó con los empujones entre el alero de los Thunder, Jaylin Williams, y el de los Wizards, Justin Champagnie.

Ambos empezaron a darse pequeños empujones y tras esto, el árbitro se acercó para intervenir; sin embargo, el base de los Thunder Ajay Mitchell se enfrentó a Champagnie.

Esto solo hizo que los jugadores de ambos equipos se empezaran a empujar y golpear entre ellos en un tumulto que terminó llegando a las gradas, a la primera fila, en donde alcanzaron a tumbar a unos espectadores.

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La pelea también alcanzó a un camarógrafo que estaba cerca de donde estaba ocurriendo el conflicto. El operador recibió el impacto de parte del grupo que cayó durante la pelea, lo que hizo que la transmisión del partido se cortara.

Ante esto, el guardía de seguridad del Capital One Arena también intervino, parándose en el centro del tumulto y logrando sacar a algunos de ahí. Tras esto el partido siguió su curso, y los Thunder se impusieran 132-111 ante los Wizards.

No obstante, el árbitro del encuentro expulsó a cuatro jugadores: a Williams y Champagnie que recibieron dos faltas técnicas cada uno, lo que terminó con su expulsión directa; y a Mitchell y Cason Wallace.

Mitchell y Cason Wallace fueron expulsados, según explicó el árbitro del encuentro John Goble, por "no haber sido pacificadores y agravar la pelea".

Goble también aseguró que: "Se observó que Wallace empujó a Gill hacia la pelea y, tras caer al suelo, no se percibió que Gill realizara ninguna acción antideportiva para merecer una penalización".

Además, algunos de los jugadores involucrados recibieron sanciones económicas. Williams fue multado con 50.000 dólares, y Cason Wallace y Anthony Gill con 35.000 dólares cada uno por su participación en la disputa.

 

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