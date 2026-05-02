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Sábado, 02 de mayo de 2026
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Irán - EEUU

Régimen de Irán dice que "la pelota está en el campo de EE. UU.", pero que se encuentra preparado para cualquier acción

mayo 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
Bandera de Irán (Canva) - Donald Trump (AFP)
El pasado viernes 1 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no estaba satisfecho con la nueva propuesta de negociación propuesta por el régimen iraní.

Este sábado desde Irán anunciaron que en estos momentos la decisión de continuar con el conflicto en Oriente Medio o de privilegiar la diplomacia depende de los Estados Unidos.

"Irán presentará su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente al conflicto impuesto y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", expresó el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi.

Asimismo, dejo claro que se encuentran disponibles para cualquiera de los dos escenarios con la finalidad de resguardar sus intereses.

"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", agregó ante diplomáticos en la cadena Teherán, según la estatal IRIB.

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Cabe destacar que el pasado viernes 1 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que no estaba satisfecho con la nueva propuesta de negociación del régimen iraní.

"En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen", dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la "tremenda discordia" en su liderazgo.

Esto teniendo en cuenta la posición entre el presidente de Irán, el del parlamento y los sectores relacionados con la Guardia Revolucionaria.

No obstante, y hasta el momento se mantiene el alto al fuego anunciado el pasado 8 de abril, el cual entró en vigor, tras casi 40 días de ataques de Israel y los Estados Unidos contra el régimen iraní, que también ejecutó represalias contra diferentes naciones del Oriente Medio.

A pesar de eso continuan las fricciones entre ambos países, se ejecutan de otras formas. La administración de Donald Trump impone un bloqueo naval a los puertos iraníes, esto como represalia por el cierre por parte de Teherán del estrecho estratégico de Ormuz.

Desde unas primeras conversaciones infructuosas el 11 de abril, Pakistán intenta que las dos partes en conflicto vuelvan a la mesa de negociaciones con la finalidad de alcanzar la paz.

Pese al fracaso de las negociaciones, el alto el fuego se ha mantenido.

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El viernes, el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmó que "la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones".

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