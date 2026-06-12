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Viernes, 12 de junio de 2026
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Neymar

Fin de los rumores: Neymar se pierde el debut con Brasil en el Mundial y están a la espera de que pueda volver a entrenamientos

junio 12, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
La suerte de Neymar vuelve a poner en alerta a Brasil ¿Qué se sabe de su lesión?
Neymar, jugador de la selección brasileña / Foto: EFE
El crack brasilero siempre estuvo en duda tras una lesión que sufrió en la pantorrilla derecha a mediados de mayo.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este viernes que los pentacampeones del mundo tienen una cualidad individual y una preparación adecuada que les permiten pelear contra cualquier equipo en el Mundial de Norteamérica 2026, en el que debutarán el sábado ante Marruecos.

Tras ganarlo todo como entrenador de clubes, el afamado entrenador italiano se estrenará como técnico en la cita máxima del fútbol al mando de una Canarinha que no gana la Copa del Mundo desde 2002.

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"Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del fútbol (...) Son dos palabras: responsabilidad y honra. Es un momento único y muy bonito en mi carrera", dijo en una rueda de prensa en East Rutherford, Nueva Jersey, donde el sábado se enfrentarán a los Leones del Atlas.

"Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso. Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo", agregó.

Carletto, de 67 años, consideró que será un Mundial muy "equilibrado" y se declaró "muy optimista" debido a la preparación que hicieron sus dirigidos para el juego que abre el Grupo C, integrado también por Escocia y Haití.

El Scratch aterrizó en Norteamérica con varias dudas debido a su fútbol irregular y sus numerosas bajas, incluidas las de los lesionados delanteros Rodrygo y Estêvão, quienes no fueron convocados para el torneo.

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A ellos se suma la ausencia obligada para el estreno de Neymar, quien sufrió una lesión en la pantorrilla derecha a mediados de mayo y debe volver a los entrenamientos la próxima semana, según Ancelotti.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible", dijo el DT. "Lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los jóvenes del grupo".

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