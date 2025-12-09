NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Irán y Egipto rechazan participar en el “partido del Orgullo LGBTIQ+” en el Mundial de 2026

diciembre 9, 2025
Por: Diana Pérez
Irán y Egipto | Foto: AFP
La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, ratificó la postura de la ciudad respecto al encuentro y la comunidad LGBTIQ+.

Durante el sorteo del Mundial de 2026 que se llevó a cabo el pasado viernes en Washington una de las sorpresas fue el anuncio de que Irán y Egipto serían los encargados de disputar el “Partido del Orgullo LGBTIQ+”.

El partido quedó programado para disputarse en la ciudad de Seattle el 26 de junio, sin embargo, ambas naciones han declinado su participación.

Tanto Irán como Egipto son dos países en los que el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido.

La decisión del partido entre Irán y Egipto fue una decisión que la FIFA tomó antes del sorteo de la fase de grupos del torneo.

Frente a esto, la Federación Iraní de Fútbol se pronunció y calificó de “irracional” la decisión de hacer un partido asociado a la comunidad LGBTIQ+.

o

El presidente de la federación iraní, Mahdi Taj, expresó que: “Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irracional que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto”.

Por su parte, la Asociación Egipcia de Fútbol habría comentado algo similar a lo que expresó Irán, según varias medios locales.

En medio de la situación, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no hace parte de la FIFA, informó que el evento se mantendrá.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, ratificó la postura de la ciudad respecto al encuentro y la comunidad LGBTIQ+.

“Con partidos en Juneteenth y en el Orgullo, podemos demostrarle al mundo que en Seattle todos son bienvenidos”, detalló la alcaldesa.

