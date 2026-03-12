Edmundo González entregó detalles de su recuperación a una semana de su intervención quirúrgica

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dio a conocer detalles sobre su recuperación a una semana de haber sido intervenido quirúrgicamente en España, nación donde permanece exiliado desde septiembre de 2024.

Por medio de sus redes sociales, González Urrutia informó que su recuperación avanza positivamente y que ya se encuentra en su casa.

“Quiero compartir con todos que ya estoy en casa y avanzando rápidamente en mi recuperación”, expresó el presidente electo de los venezolanos, quien el pasado 5 de marzo se sometió a un procedimiento médico por medio del cual buscó reparar “un hueso roto”.

De igual manera, aprovecho el espacio para agradecerles a los médicos españoles y venezolanos y a las enfermeras que tuvieron participación antes, durante y después de la intervención quirúrgica que fue “un éxito” y que ahora le permitirá a Edmundo tener una mejor calidad de vida.

“Mi agradecimiento sincero al equipo de médicos y enfermeras que me atendieron con tanta dedicación y profesionalismo”, indicó.

Asimismo, manifestó que ha estado pendiente de la situación de su país y que durante su estadía en el hospital adelantó algunos trabajos relacionados con su natal Venezuela.

“Desde el hospital me mantuve activo y pendiente del trabajo y de todos los acontecimientos en Venezuela”, dijo.

Ahora, tras el regreso a su hogar y un avance significativo en su estado de salud, Edmundo González Urrutia dejó claro que con más “energía” continuará sus actividades diarias en favor de su país.

Dentro de las más recientes actividades que realizó el presidente electo de Venezuela, según dio a conocer el pasado miércoles 11 de marzo, fue una extendida conversación con el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien presenció la audiencia judicial en Nueva York en contra del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Espacio en medio del cual fue comunicado de los avances del caso en contra de Maduro y Flores, quienes el próximo 26 de marzo deberán acudir a la audiencia que estará a cargo del juez Alvin Hellerstein, quien será el encargado de presentar el calendario del proceso y el intercambio de pruebas.