Donald Trump dice al Reino Unido que "ya no necesita" sus dos portaviones para enfrentar al régimen de Irán: así opera el par de poderosos buques de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que el Reino Unido está "considerando seriamente" enviar dos portaviones a Oriente Medio, pero añadió que Estados Unidos no los necesita para enfrentar al régimen de Irán, en el último desencuentro entre los aliados militares.

Trump ha criticado repetidamente al primer ministro británico, Keir Starmer, y sugirió esta semana que ayudó a "arruinar" la relación históricamente estrecha entre ambos países después de que Londres bloqueara el uso inicial por parte de Estados Unidos de las bases británicas para atacar al régimen de Irán desde el inicio la semana de la Operación Furia Épica.

En una publicación en su red social, Truth Social, Trump afirmó que "recordará" el apoyo tardío británico durante el conflicto con el régimen de Irán, que resultó en la muerte del líder supremo, el tirano ayatolá Alí Jameneí.

"El Reino Unido, nuestro antiguo gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaviones a Oriente Medio", publicó Trump.

"No pasa nada, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos, pero lo recordaremos. ¡No necesitamos a gente que se una a las guerras cuando ya las hemos ganado!", agregó.

La publicación en las redes sociales se produce después de que el Ministerio de Defensa británico anunciara el sábado que estaba preparando el portaviones Prince of Wales para un posible despliegue.

Sin embargo, según aseguraron funcionarios británicos citados por la prensa local, aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el despliegue de los portaviones hasta Oriente Medio a propósito del conflicto.

¿Cuáles son los dos portaviones del Reino Unido y cómo operan?

La Marina Real del Reino Unido, cabe resaltar, cuenta actualmente con dos portaviones en servicio activo, ambos pertenecientes a la moderna clase Queen Elizabeth: el HMS Queen Elizabeth y el HMS Prince of Wales.

El HMS Queen Elizabeth es el buque insignia de esa clase de portaviones más grandes y avanzados construidos para la Royal Navy, con capacidad para 60 aeronaves, incluyendo aviones de ala fija, helicópteros y vehículos autónomos.

El HMS Prince of Wales, por su parte, es un portaviones de propulsión por turbinas de gas y motores diésel, el segundo de la clase Queen Elizabeth. Transporta hasta 48 cazas furtivos multifunción y helicópteros Merlin para la alerta temprana aerotransportada y la guerra antisubmarina. En condiciones de sobretensión, no obstante, tiene capacidad para más de 70 cazas furtivos multifunción.