NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado, 14 de febrero de 2026
Tenis

Tenista argentino recibió dura sanción tras admitir haber participado en un caso de apuestas y de no denunciar un intento de soborno

febrero 14, 2026
Por: Diana Pérez
Foto referencia | Canva
Foto referencia | Canva
El tenista se pronunció desde su cuenta de Instagram en la que afirmó que aceptó su error y sabe que van a ser dos meses "difíciles".

El tenista argentino Hernán Cassanova se encuentra en el ojo del huracán tras ser sancionado por motivos extradeportivos.

Según se ha conocido este sábado, el tenista, de 32 años, fue suspendido un caso de apuestas y no denunciar un intento de soborno.

Casanova fue sancionado con dos meses por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por imcumplir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)

El argentino, que ha ganado 25 títulos profesionales, admitió haber estado involucrado en un caso de apuestas en las que no tuvo influencia ni participación,

Pero dichas apuestas las habría hecho en las rondas clasificatorias del Abierto de Australia en 2023 y 2025.

Pero todo no quedó ahí, ya que también confesó que en 2024 no reportó un intento de soborno, algo que también viola el TACP.

o

Con su sanción de dos meses, el tenista sudamericano tiene prohibido participar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis.

Casanova fue sancionado por los miembros que intengran los organismos del ITIA, ATP, ITF, WTA , Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA.

De acuerdo con la ITIA: "Casanova aceptó una sanción de dos meses y una multa de 2.000 dólares, de los cuales 1.500 dólares quedan en suspenso".

Por lo tanto, la sanción del argentino entrará en vigor el 4 de febrero de 2026 y finalizará el 3 de abril de 2026.

El tenista se pronunció desde su cuenta de Instagram en la que afirmó que aceptó su error y sabe que van a ser dos meses "difíciles".

"Claramente acepté mi error y suspensión. Van a ser 2 meses difíciles, pero por suerte estoy rodeado de gente que me apoya y me va a ayudar a salir adelante", explicó.

Casanova también puntualizó que "más que nada quiero compartir esto para que los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo que lean y se informen bien sobre el programa anticorrupción por qué el mínimo error se paga. Van a ser 2 meses de aprendizaje y sin duda voy a volver más fuerte".

Temas relacionados:

Tenis

Tenista

Sanciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Deportes

Ver más
Luis Javier Suárez, delantero colombiano en el Sporting de Lisboa / FOTO: EFE
Selección Colombia

“Sencillamente una obra de arte”: Luis Javier Suárez se inventó una lujazo en la agonía del partido para la victoria de su equipo, el Sporting de Lisboa

.
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

Fútbol/ Dinero - Foto de referencia Canva
Fútbol

Ranking revela al club de fútbol que más dinero gana en el mundo: equipo con jugador colombiano está en el podio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Muere a los 71 años Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Gustavo Petro y John McNamara - AFP
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Colombia confirmó que el encargado de negocios John McNamara finaliza su labor después de una “larga carrera”

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Familiares de presos políticos

“A quienes se les ha dado la excarcelación no se les da una libertad plena”: Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones

Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela - AFP
Venezuela

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

David Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Peltz Beckham - AFP
Celebridades

Hijo de David y Victoria Beckham arremete contra sus padres y dice que han intentado arruinar su matrimonio: "No me dejo controlar"

Laura Dogu, la nueva jefa de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela

Estados Unidos nombra nueva jefa para la misión diplomática en Venezuela

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es parte de una estructura criminal y los centros de tortura han estado bajo su supervisión": María Corina Machado en rueda de prensa desde Washington

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre