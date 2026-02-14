Tenista argentino recibió dura sanción tras admitir haber participado en un caso de apuestas y de no denunciar un intento de soborno

El tenista argentino Hernán Cassanova se encuentra en el ojo del huracán tras ser sancionado por motivos extradeportivos.

Según se ha conocido este sábado, el tenista, de 32 años, fue suspendido un caso de apuestas y no denunciar un intento de soborno.

Casanova fue sancionado con dos meses por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) por imcumplir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP)

El argentino, que ha ganado 25 títulos profesionales, admitió haber estado involucrado en un caso de apuestas en las que no tuvo influencia ni participación,

Pero dichas apuestas las habría hecho en las rondas clasificatorias del Abierto de Australia en 2023 y 2025.

Pero todo no quedó ahí, ya que también confesó que en 2024 no reportó un intento de soborno, algo que también viola el TACP.

Con su sanción de dos meses, el tenista sudamericano tiene prohibido participar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis.

Casanova fue sancionado por los miembros que intengran los organismos del ITIA, ATP, ITF, WTA , Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA.

De acuerdo con la ITIA: "Casanova aceptó una sanción de dos meses y una multa de 2.000 dólares, de los cuales 1.500 dólares quedan en suspenso".

Por lo tanto, la sanción del argentino entrará en vigor el 4 de febrero de 2026 y finalizará el 3 de abril de 2026.

El tenista se pronunció desde su cuenta de Instagram en la que afirmó que aceptó su error y sabe que van a ser dos meses "difíciles".

"Claramente acepté mi error y suspensión. Van a ser 2 meses difíciles, pero por suerte estoy rodeado de gente que me apoya y me va a ayudar a salir adelante", explicó.

Casanova también puntualizó que "más que nada quiero compartir esto para que los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo que lean y se informen bien sobre el programa anticorrupción por qué el mínimo error se paga. Van a ser 2 meses de aprendizaje y sin duda voy a volver más fuerte".