NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Liga BetPlay Dimayor

Cali vs. Once Caldas, uno de los encuentros más destacados de la fecha 10 del fútbol colombiano. ¿Logrará Gamero meter a los Azucareros dentro de los ocho?

marzo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Dayro Moreno, delantero del Once Caldas - Foto: EFE
Dayro Moreno, delantero del Once Caldas - Foto: EFE
En esta nueva jornada solo se disputarán seis de los diez partidos habituales. La Dimayor reprogramó los cuatro restantes en fechas distintas.

Este miércoles 4 de marzo se dará inicio a la décima fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026. Una jornada en la que algunos equipos como el Deportivo Cali, Millonarios, Águilas Doradas y Fortaleza buscarán ascender en la tabla general de la competencia.

Por su parte, otros como Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, América y Once Caldas quieren consolidarse en la parte alta del campeonato.

En esta nueva jornada solo se disputarán seis de los diez partidos habituales. La Dimayor reprogramó los cuatro restantes en fechas distintas. Esto teniendo en cuenta que habrá jornada electoral en Colombia el próximo domingo 8 de marzo.

Los encargados de abrir la fecha 10 de la Liga BetPlay Apertura 2026, este miércoles, serán Fortaleza y Jaguares. Actualmente, ambos se encuentran por fuera de los ocho; los “Amix”, con 11 puntos, se ubican en la casilla 12, mientras que el conjunto cordobés es decimoquinto con 10 unidades.

Ambas escuadras tienen claro la importancia de sumar de a tres, no solo para ascender en la tabla general de la competencia, sino para tener una mejor ubicación en la tabla de la reclasificación.

o

El jueves Llaneros recibiría en el estadio Bello al Internacional de Bogotá, líder del campeonato. El equipo de Villavicencio quiere su mar de tres y no dar más ventaja en el campeonato, mientras que el conjunto capitalino buscará mantenerse en el liderato.

Por su parte, Junior se enfrentará ante el Alianza, dos escuadras con un presente totalmente diferente; mientras el equipo Tiburón es sexto en la tabla general, los de Valledupar son coleros de la competencia con tan solo 3 puntos de 24 posibles.

El partido de la jornada estará a cargo de los Azucareros y el Blanco Blanco

El viernes, el Deportivo Cali, equipo dirigido por Alberto Gamero, que durante las últimas fechas ha dejado escapar, buscará reivindicarse ante su afición, pues luego de estar entre los ocho, descendió a la novena casilla.

Pero para eso deberá vencer al Once Caldas, una escuadra que ha ido de menos a más y hoy goza de una buena posición. Los comandados por el profesor Hernán Darío Herrera son cuartos con 16 puntos.

o

El sábado tendremos el encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, un partido en el que el conjunto dorado buscará sumar de a tres para ascender en la tabla general y no alejarse de los ocho, mientras que los verdolagas buscarán la victoria para mantenerse dentro de los ocho primeros de la competencia.

Finalizaremos la jornada el lunes con el juego entre Millonarios y Cúcuta, escuadras que buscan el triunfo: los Embajadores para ascender en la tabla, mientras que los “motilones” necesitan sí o sí tres, teniendo en cuenta su presente en la tabla del descenso.

Programación fecha 10 Liga BetPlay Apertura 2026

  • Miércoles 4 de marzo
    - Fortaleza vs. Jaguares / Hora: 8.00 p. m.
  • Jueves 5 de marzo
    Llaneros vs. Internacional de Bogotá / hora: 6:10 p.m.
    Junior vs. Alianza 8.20 p.m.
  • Viernes 6 de marzo
    Cali vs Once Caldas / Hora: 8.30 p.m.
  • Sábado 7 de marzo
    Águilas Doradas vs. Atlético Nacional / Hora: 4:00 p. m.
  • Lunes 9 de marzo
    Millonarios vs. Cúcuta / Hora: 6:20 p.m.

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Cali

Millonarios

Asamblea Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La cercanía del régimen de Irán con Latinoamérica: así operaba con aliados como Chávez, los Castro y Daniel Ortega

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
El USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio
Estados Unidos

Así es el enorme poder desplegado por EE. UU. e Israel contra el régimen de Irán: ¿cuánto tiempo les tomará eliminar las amenazas que persisten?

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Henry Alviarez, exprisionero político venezolano - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Nos reencontramos con la libertad que nunca tuvimos que haber perdido": Henry Alviarez, exprisionero político venezolano

Mujeres de Irán | Foto AFP
Irán

"Esta barbarie que parece ciencia ficción llevamos medio siglo soportándola": Nilufar Saberi, activista iraní, sobre los abusos del régimen contra las mujeres

Más de Deportes

Ver más
Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

Antoine Griezmann | Foto: EFE
Antoine Griezmann

La picante fotografía con la que Antoine Griezmann incendió las redes y causó el enojo de los aficionados del Barcelona tras eliminarlo de la Copa del Rey: "¿Esta foto va muy dura?"

Kamila Sellier, patinadora polaca / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Así fue el golpe que recibió la patinadora Kamila Sellier con la lámina de un patín en los Juegos Olímpicos de invierno

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Barack Obama y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

"Yo no cometí un error, no lo vi completo": Trump se pronuncia sobre polémico video que publicó en el que aparecen los Obama como monos

Juan Pablo Guanipa, opositor venezolano - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Teófilo Gutiérrez | Foto: EFE
Futbolistas

De las canchas a las tarimas: Teófilo Gutiérrez estrenó su tema musical 'La Mochila Azul'

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Trump anuncia un "10% de aranceles globales" a todas las importaciones como respuesta a la decisión de la Corte Suprema

Sturla Holm Laegried, biatleta noruego que confesó una infidelidad en los Juegos Olímpicos de Invierno / FOTO: AFP
Juegos Olímpicos

Habló la exnovia del atleta que confesó una infidelidad tras ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno: "Es difícil"

Eclipse solar anular | Foto NASA
Eclipse

Así se vio desde el espacio la increíble sombra del eclipse solar anular cruzando la Tierra: satélites lo captaron en video

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gas y Petróleo

El presidente Gustavo Petro asegura que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre