Cali vs. Once Caldas, uno de los encuentros más destacados de la fecha 10 del fútbol colombiano. ¿Logrará Gamero meter a los Azucareros dentro de los ocho?

Este miércoles 4 de marzo se dará inicio a la décima fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026. Una jornada en la que algunos equipos como el Deportivo Cali, Millonarios, Águilas Doradas y Fortaleza buscarán ascender en la tabla general de la competencia.

Por su parte, otros como Internacional de Bogotá, Deportivo Pasto, América y Once Caldas quieren consolidarse en la parte alta del campeonato.

En esta nueva jornada solo se disputarán seis de los diez partidos habituales. La Dimayor reprogramó los cuatro restantes en fechas distintas. Esto teniendo en cuenta que habrá jornada electoral en Colombia el próximo domingo 8 de marzo.

Los encargados de abrir la fecha 10 de la Liga BetPlay Apertura 2026, este miércoles, serán Fortaleza y Jaguares. Actualmente, ambos se encuentran por fuera de los ocho; los “Amix”, con 11 puntos, se ubican en la casilla 12, mientras que el conjunto cordobés es decimoquinto con 10 unidades.

Ambas escuadras tienen claro la importancia de sumar de a tres, no solo para ascender en la tabla general de la competencia, sino para tener una mejor ubicación en la tabla de la reclasificación.

El jueves Llaneros recibiría en el estadio Bello al Internacional de Bogotá, líder del campeonato. El equipo de Villavicencio quiere su mar de tres y no dar más ventaja en el campeonato, mientras que el conjunto capitalino buscará mantenerse en el liderato.

Por su parte, Junior se enfrentará ante el Alianza, dos escuadras con un presente totalmente diferente; mientras el equipo Tiburón es sexto en la tabla general, los de Valledupar son coleros de la competencia con tan solo 3 puntos de 24 posibles.

El partido de la jornada estará a cargo de los Azucareros y el Blanco Blanco

El viernes, el Deportivo Cali, equipo dirigido por Alberto Gamero, que durante las últimas fechas ha dejado escapar, buscará reivindicarse ante su afición, pues luego de estar entre los ocho, descendió a la novena casilla.

Pero para eso deberá vencer al Once Caldas, una escuadra que ha ido de menos a más y hoy goza de una buena posición. Los comandados por el profesor Hernán Darío Herrera son cuartos con 16 puntos.

El sábado tendremos el encuentro entre Águilas Doradas y Atlético Nacional, un partido en el que el conjunto dorado buscará sumar de a tres para ascender en la tabla general y no alejarse de los ocho, mientras que los verdolagas buscarán la victoria para mantenerse dentro de los ocho primeros de la competencia.

Finalizaremos la jornada el lunes con el juego entre Millonarios y Cúcuta, escuadras que buscan el triunfo: los Embajadores para ascender en la tabla, mientras que los “motilones” necesitan sí o sí tres, teniendo en cuenta su presente en la tabla del descenso.

Programación fecha 10 Liga BetPlay Apertura 2026