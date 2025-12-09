NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Tabla de posiciones de la LVBP actualizada: Bravos cómodos en la cima, mientras Magallanes, La Guaira y Caracas se complican en el subterráneo

diciembre 9, 2025
Por: Nucho Martínez
Es de recordar que la Serie del Comodín tendrá lugar los días 29 y 30 de diciembre del año 2025 y el Round Robin se realizará entre el 2 y el 21 de enero del año 2026.

Cada vez falta menos para que termine la ronda regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En ese sentido, la tabla de posiciones del torneo liguero de la pelota venezolana ha tenido varias actualizaciones durante los últimos días.

Entre las novedades aparece Bravos de Margarita, que conquistó la cima de la plancha, mientras las otras franquicias se encuentran bastante pegadas en la mitad de la parrilla.

No obstante, Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guiara y Leones del Caracas, respectivamente, se encuentran en el subterráneo, con una diferencia mínima entre dichas ‘novenas’.

1- Bravos de Margarita

2-Caribes de Anzoátegui (2 de diferencia).

3-Tigres de Aragua (2)

4- Águilas del Zulia (2.5)

5- Cardenales (3)

6-Navegantes del Magallanes (4.5)

7-Tiburones de La Guaira (5)

8-Leones del Caracas (5)

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada. La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

