México dio otro duro golpe al CJNG: capturó a alias ‘El Hacha’ días después de la muerte de 'El Mencho'

El miércoles, las autoridades de México anunciaron otro contundente golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), días después de la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, jefe de la poderosa organización criminal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue capturado Isaac Moreno Romero, alias ‘El Hacha’, quien es señalado de ser líder de una célula del CJNG con presencia en el estado de Tlaxcala, en el centro del país.

Moreno Romero está vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles, informó la dependencia mexicana.

La captura del señalado criminal se dio gracias a trabajos de inteligencia y por acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

“Es identificado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona”, precisó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras ser detenido, Isaac ‘N’ o ‘El Hacha’ fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Su arresto se da días después de que el Ejército de México abatió a alias El Mencho en un operativo en Tapalpa, Jalisco. El jefe del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era buscado por Estados Unidos que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.