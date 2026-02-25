"Estamos comprometidos con Venezuela": excandidato Enrique Márquez reaccionó tras aparecer en el Congreso por invitación de Trump al Discurso del Estado la Unión

Este martes 24 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió al Congreso para dar su primer "Discurso sobre el Estado de la Unión" tras un año de su segunda Administración.

Entre los asistentes destacó el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado por el régimen chavista, quien apareció en la tribuna de invitados de honor del presidente Trump.

En su discurso, el mandatario republicano mencionó la operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro en enero y también el caso de Enrique Márquez, detenido en enero de 2025.

Trump se dirigió a la sobrina del político que estaba presente en la sala y dijo: "Alejandra, me complace informarte que no solo han puesto en libertad a tu tío, sino que esta noche está aquí, para celebrar su libertad contigo en persona".

El dirigente venezolano fue el único invitado "sorpresa" extranjero en su discurso sobre el estado de la Unión, el más extenso en la historia de esta tradición política en Estados Unidos.

Márquez, quien apareció por una puerta de la tribuna y abrazó a su sobrina, fue presentado por el mandatario norteamericano como uno de los resultados de su política de mano dura con los regímenes enemigos de Estados Unidos en América Latina.

"Estamos trabajando estrechamente con la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, para liberar extraordinarios beneficios económicos para ambos países y llevar nueva esperanza a quienes han sufrido tan terriblemente", explicó.

Añadió sobre la sobrina de Márquez que "creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique".

"Pero después de que Enrique se postuló a un cargo y se opuso a Maduro, fue secuestrado por las fuerzas de seguridad y arrojado a la infame prisión del régimen en Caracas", explicó.

"Alejandra temía no volver a ver jamás a su tío. Pero desde el operativo, hemos trabajado con el nuevo liderazgo, y han ordenado el cierre de esa vil prisión y la liberación de cientos de presos políticos, con el resto pronto a ser liberados", agregó.

Enrique Márquez fue uno de los políticos que no reconoció la supuesta victoria de Maduro en los comicios de julio de 2024, como tampoco lo hizo Washington, ni la Unión Europea. Posteriormente, fue detenido en enero de 2025 y permaneció encarcelado hasta principios de enero de este año.

En un mensaje en sus redes sociales, Márquez confirmó que fue invitado directamente por el republicano: "Agradezco al presidente Trump por la invitación en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia".

Y agregó: "Nuestro pensamiento y corazón, con los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria. Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos sin excepción somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos".