La dura lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes en la derrota de los Kansas City Chiefs: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

El tres veces campeón del Super Bowl, Patrick Mahomes, encendió las alarmas en el mundo de la NFL al sufrir una fuerte lesión en la derrota de los Kansas City Chiefs ante Los Angeles Chargers.

Durante el partido que perdieron 16-13 los Chiefs, quedando eliminados de los playoffs por primera vez en 11años, el mariscal de campo sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Según informó el equipo: “Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas”.

La lesión de Mahomes se dio a tan solo dos minutos del final de juego, cuando buscaba que la franquicia de Kansas remontara.

Patrick abandonó la bolsa de protección por falta de receptores y empezó a ganar para ganar yardas, pero en ese momento fue derribado por detrás por un defensivo de Los Ángeles Chargers.

Su rodilla izquierda se trabó en el césped del estadio y tras esto, cayó al suelo quejándose del dolor en su rodilla.

Mahomes fue atendido de inmediato por el cuerpo médico y posteriormente fue trasladado hacia el vestuario.

Tras conocerse la noticia de su lesión, el tres veces campeón del Super Bowl emitió un sentido mensaje prometiendo un regreso triunfal con su equipo.

Desde su cuenta en la red social de X, el mariscal de campo comentó: “No sé por qué tuvo que pasar esto. Y no voy a mentir, duele”.

“Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias, reino de los Chiefs, por apoyarme siempre y por todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”, agregó.

Patrick Mahomes ha jugado toda su carrera con los Kansas City Chiefs, equipo que lo reclutó en 2017 en la primera ronda del draft de ese año.

Desde el 2018, se convirtió en el alma ofensiva de los Chiefs liderándolos a disputar cinco de los seis recientes Super Bowl.

Con los Chiefs ha ganado tres Super Bowl y ha sido comparado incluso con la leyenda de la NFL, Tom Brady.

Sin embargo, los Chiefs vivieron una amarga noche no solo por la lesión de Mahomes, sino por la dura derrota ante Los Angeles Chargers que los deja por fuera de los playoffs por primera vez desde 2014.