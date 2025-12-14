NTN24
Premios The Best de la FIFA

Esta es la fecha en la que la FIFA entregará el premio The Best y hay tres favoritos a llevarse el galardón

diciembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
The Best de la FIFA
The Best de la FIFA
Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.

El premio The Best de la FIFA se entregará el martes en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.

Esta cena de gala con 800 invitados se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Otros atacantes del fútbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.

o

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

En el fútbol femenino, la entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman parte como favorita, tras haber conquistado el pasado verano boreal su tercera Eurocopa consecutiva en los banquillos.

Otros premios reconocerán a los mejores guardametas en categoría masculina y femenina, mientras que los premios Marta (femenino) y Puskas (masculino) se entregarán a los mejores goles del año.

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de fútbol.

