Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Champions League

Real Madrid remontó, Bayern Múnich perdió su invicto y Liverpool sigue de capa caída: así quedó la tabla tras la quinta jornada de la Champions League

noviembre 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
Real Madrid ante Olympiacos en Champions League - Foto: EFE
A falta de tres jornadas, ya se van definiendo los equipos que tendrán chances de acceder a la fase de octavos de final del torneo continental europeo.

Entre este martes y miércoles se disputó la quinta jornada de la UEFA Champions League, por lo que ya va tomando forma los equipos que se clasificarán a la siguiente ronda a falta de tres jornadas.

En la jornada de este martes, el Ajax recibió en Amsterdam al Benfica de Richard Ríos y selló una nueva derrota en el torneo continental europeo.

Benfica logró derrotar en calidad de visitante al Ajax y seña con ingresar al menos a la zona de play-offs. El equipo neerlandés por su parte completó su quinta derrota consecutiva y sigue hundiéndose en la tabla.

En otro de los partidos atractivos de la jornada, el Chelsea derrotó en Londres al Barcelona por 2 a 0 y deja parcialmente al equipo catalán en zona de play-offs, en el puesto 18 con siete unidades. El Chelsea es séptimo con 10.

En la jornada de este martes, uno de los golpes de la jornada lo dio el Bayern Leverkusen que derrotó sorpresivamente al Manchester City por 2 a 0 en calidad de visitante.

Con esa victoria, el equipo alemán es decimoséptimo con ocho unidades, mientras el City se ubica noveno con 10.

Este miércoles, entretanto, dos equipos perdieron el invicto. El Bayern de Múnich, en el que no jugó Luis Díaz por suspensión, que cayó 3 a ante Arsenal en Londres e Inter de Milán que perdió 2 a 1 en su visita al Atlético de Madrid.

Liverpool agravó su crisis deportiva tras perder de local ante el PSV de Países Bajos por goleada 4 a 1.

Real Madrid, entretanto, remontó en su visita ante el Olimpiacos de Grecia por 4 a 3. El equipo merengue se ubica quinto con 12 puntos, en zona de clasificación a octavos de final.

Así quedó la tabala de posiciones

Clasificación: Pts J G E P GF GC

1. Arsenal 15

2. París SG 12

3. Bayern Múnich 12

4. Inter 12

5. Real Madrid 12

6. Borussia Dortmund 10

7. Chelsea 10

8. Sporting de Lisboa 10

9. Manchester City 10

10. Atalanta 10

11. Newcastle 9

12. Atlético de Madrid 9

13. Liverpool 9

14. Galatasaray 9

15. PSV Eindhoven 8

16. Tottenham 8

17. Bayer Leverkusen 8

18. Barcelona 7

19. Qarabag 7

20. Nápoles 7

21. Marsella 6

22. Juventus 6

23. Mónaco 6

24. Pafos FC 6

25. Union St-Gilloise 6

26. FC Brujas 4

27. Athletic 4

28. Eintracht Fráncfort 4

29. FC Copenhague 4

30. Benfica 3

31. Slavia Praga 3

32. Bodo/Glimt 2

33. Olympiacos 2

34. Villarreal 1

35. Kairat Almaty 1

36. Ajax 0

