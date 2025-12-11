NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
José Youssef Boutros, dueño de Café Kaldi, es sentenciado por estafar $ 1.5 millones en Venezuela en la "trama cripto"

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
José Youssef Boutros,, dueño de Café Kaldi / Foto policial
José Youssef Boutros, empresario dueño de la marca Café Kaldi, fue detenido en diciembre de 2024 por los delitos de legitimación de capitales, estafa agravada, y asociación para delinquir.

El Fiscal del régimen, Tarek William Saab, informó este miércoles que Jose Youssef Boutros, de origen árabe, ha sido sentenciado a 18 años de prisión por estafa.

Según el Ministerio Público, Youssef Boutros fue uno de los informantes en las tramas de corrupción Pdvsa-Cripto, situación que le permitió evadir las investigaciones en su contra por un tiempo.

Sin embargo, las reiteradas denuncias de sus presuntas víctimas lo pusieron bajo el ojo de la Fiscalía como el "multiestafador de Caracas".

El empresario y sus socios se valían de criptomonedas y estructuras fraudulentas para robar a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño patrimonial con el que sumaron millones de dólares en estafas.

En redes sociales están las denuncias que habían hecho sus víctimas y algunos medios desde el 2021 sin éxito en encontrar justicia.

Lejos de eso, la marca Café Kaldi creció.

Pero a finales de 2024 el caso dio un giro.

De acuerdo con el informe del fiscal, Café Kaldi funcionaba como una fachada engañosa para atraer a inversores desprevenidos. El café seduce a las personas ofreciendo divisas extranjeras a la tasa del BCV y USDT, prometiendo retornos lucrativos. Sin embargo, las víctimas pronto se encuentran atrapadas en una red de engaños, ya que la marca no cumple con sus compromisos. De manera preocupante, las víctimas han informado que se les decía: "Tenemos que techar el dinero antes de que puedan cobrar".

Las investigaciones además apuntaban que para intimidar a las víctimas expresaban tener estrechos vínculos con un alto funcionario del gobierno, específicamente un gobernador de un estado y un alto efectivo de la Fuerza Armada Nacional.

Esta asociación con figuras influyentes agregó un nivel adicional de complejidad al esquema, dificultando aún más que las víctimas busquen justicia.

Finalmente un año después se conoce su sentencia.

Saab lo trató como un "estafador" que junto a "sus cómplices estafadores inmobiliarios" cometían delitos de estafa, asociación y legitimación de capitales.

"Dicho sujeto por medio de artificios y la con la participación activa de una corredora inmobiliaria, le presentaba falsas propuestas de inversiones a multiplicidad de víctimas, no cumpliendo con lo pactado, ocasionándole un grave daño patrimonial que supera los 1.5 millones de $", dice el post.

