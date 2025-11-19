NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Mundial 2026

Continuidad de entrenador de selección sudamericana que clasificó al Mundial 2026 estaría en duda: "La situación con los jugadores está quebrada"

noviembre 19, 2025
Por: Luis Cifuentes
Partido amistoso entre EE. UU. y Uruguay - Foto: EFE
La selección en cuestión se encuentra en una dura crisis, pese a conseguir el cupo al Mundial de 2026.

Las Eliminatorias al Mundial 2026, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, llegaron a su fin luego de que cada una de las confederaciones definiera sus cupos directos a la cita orbital.

En total, 42 selecciones de los cinco continentes ya tienen cupo asegurado a la cita orbital del próximo año, mientras que los seis cupos restantes saldrán de las selecciones que disputarán los repechajes.

Mientras algunas confederaciones definían a sus clasificados, las selecciones sudamericanas disputaron partidos amistosos para preparar la cita orbital del próximo año.

Colombia derrotó a Australia por 3 a 1, mientras que Ecuador hizo lo propio ante Nueva Zelanda y Paraguay ante México. Brasil, por su parte, empató ante Túnez, mientras que Uruguay tuvo una dura derrota ante Estados Unidos, selección que será anfitriona del Mundial

Precisamente, la selección uruguaya se encuentra en una dura crisis, pese a conseguir el cupo al Mundial de 2026.

La derrota de este martes ante Estados Unidos por 5 a 1 puso en evidencia el mal momento que viven los charrúas a pocos meses del inicio del Mundial.

Cabe resaltar, además, que los uruguayos tampoco pudieron con México el fin de semana, selección a la que solo le pudieron sacar un empate sin goles.

Es por eso que el entrenador argentino Marcelo Bielsa se encuentra en el ojo del huracán por los malos resultados obtenidos en los últimos partidos amistosos.

Y es que la prensa uruguaya habla desde ya que la continuidad de Bielsa para el Mundial del próximo año no está asegurada.

El entrenador gaucho podría ser apartado de la selección a pocos meses del comienzo de la cita orbital, según informó el periodista Federico Buysan.

Buysan aseguró en redes sociales que la relación de Bielsa con los jugadores está quebrada.

La situación con los jugadores está quebrada. El mensaje no llega. Se lo trasladaron a los dirigentes”, escribió desde su cuenta de X el comunicador.

No obstante, Bielsa tendría el apoyo de las directivas, por lo que su despido no estaría asegurado.

Los dirigentes pretenden que siga, pero están muy preocupados. Hoy será un día de charlas antes de volver. Entienden que es un golpe a tiempo”, indicó.

Cabe resaltar que Uruguay accedió al Mundial de 2026 tras terminar cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos.

