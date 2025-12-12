NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Dibu Martínez

Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
Emiliano 'Dibu' Martínez (AFP)
El arquero argentino está dando de qué hablar luego de confesar que no le gusta ver técnicos dirigiendo selecciones de países que no son donde ellos nacieron.

El arquero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez ofreció polémicas declaraciones acerca de los técnicos extranjeros que dirigen selecciones ajenas a donde nacieron, pues el guardameta aseguró que no le gustaría ver entrenadores extranjeros dirigiendo a Argentina.

“A mí no me gusta eso de que los entrenadores sean de otro país, para mí el entrenador de la selección tiene que ser alguien nacionalizado, pues es tu país, vos defendés tu bandera”, dijo el portero al ser consultado por la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil.

o

No me gusta que un técnico argentino esté dirigiendo a otra selección y encontrármelo en un mundial, eso para mí no se debería ver en el fútbol, cada uno tiene que jugar para el país que nació”, complementó el ‘Dibu’, quien dejó en claro que no le gustaría que un técnico extranjero dirija a la ‘albiceleste’.

A su vez, el arquero del Aston Villa habló de las selecciones que pueden dar de qué hablar en el próximo mundial y aseveró que Ecuador será una de ellas: “Para mí este año Ecuador va a pelear el mundial, las canchas son muy secas y muy difíciles, van a competir”.

También dijo que Brasil también competirá, aunque le va a costar más y agregó que un equipo africano dará la sorpresa en la cita orbital del 2026.

El ‘Dibu’ Martínez continúa en actividad debido a que la Premier League no entra en descanso por las fiestas de diciembre y se prepara de cara a lo que será el próximo mundial con Argentina, donde el equipo buscará ser bicampeón mundial.

Temas relacionados:

Dibu Martínez

Fútbol

Director técnico

Entrenador

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Maduro está en sus últimos tiempos y va a salir con o sin negociación": María Corina Machado en NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Así fue la odisea que vivió María Corina Machado para salir de la clandestinidad y llegar a Oslo a recibir el Nobel de Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Deportes

Ver más
Lebron James, jugador de la NBA (AFP)
LeBron James

¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

Cancha de fútbol - Exfutbolistas mexicanos en plena pelea - Fotos: Pexels / X
Fútbol

Histórico futbolista mexicano es fuertemente criticado por perder el control al noquear a portero rival en juego de leyendas

Linda Caicedo - Foto AFP/ Deyna Castellanos - Foto EFE
Ranking FIFA

La Vinotinto escaló, Colombia bajó y España sigue en la cima: así quedó el ranking mundial de la FIFA femenino, el último de 2025

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lebron James, jugador de la NBA (AFP)
LeBron James

¿El fin de una era? A LeBron James se le acabó una racha "imposible" de más de 1.200 partidos

Marco Rubio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Nada impide nuestra capacidad para identificar y atacar embarcaciones de narcotraficantes": secretario Rubio niega que Reino Unido haya retirado la entrega de información de inteligencia

Cancha de fútbol - Exfutbolistas mexicanos en plena pelea - Fotos: Pexels / X
Fútbol

Histórico futbolista mexicano es fuertemente criticado por perder el control al noquear a portero rival en juego de leyendas

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Linda Caicedo - Foto AFP/ Deyna Castellanos - Foto EFE
Ranking FIFA

La Vinotinto escaló, Colombia bajó y España sigue en la cima: así quedó el ranking mundial de la FIFA femenino, el último de 2025

Atlético Nacional, el equipo con más jugadores influyentes en la Liga BetPlay 2025 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Atlético Nacional lidera el listado de los jugadores más influyentes de la Liga BetPlay 2025

Lando Norris y Max Verstappen luchan posición en carrera de la Fórmula 1. (AFP)
Fórmula 1

Estas han sido las cinco veces en medio siglo en que el campeonato de Fórmula 1 se decidió entre tres pilotos como sucederá este 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre