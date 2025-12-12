Polémicas declaraciones del Dibu Martínez sobre técnicos argentinos dirigiendo otras selecciones: “vos defendés tu bandera”

El arquero argentino Emiliano ‘el Dibu’ Martínez ofreció polémicas declaraciones acerca de los técnicos extranjeros que dirigen selecciones ajenas a donde nacieron, pues el guardameta aseguró que no le gustaría ver entrenadores extranjeros dirigiendo a Argentina.

“A mí no me gusta eso de que los entrenadores sean de otro país, para mí el entrenador de la selección tiene que ser alguien nacionalizado, pues es tu país, vos defendés tu bandera”, dijo el portero al ser consultado por la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo de Brasil.

“No me gusta que un técnico argentino esté dirigiendo a otra selección y encontrármelo en un mundial, eso para mí no se debería ver en el fútbol, cada uno tiene que jugar para el país que nació”, complementó el ‘Dibu’, quien dejó en claro que no le gustaría que un técnico extranjero dirija a la ‘albiceleste’.

A su vez, el arquero del Aston Villa habló de las selecciones que pueden dar de qué hablar en el próximo mundial y aseveró que Ecuador será una de ellas: “Para mí este año Ecuador va a pelear el mundial, las canchas son muy secas y muy difíciles, van a competir”.

También dijo que Brasil también competirá, aunque le va a costar más y agregó que un equipo africano dará la sorpresa en la cita orbital del 2026.

El ‘Dibu’ Martínez continúa en actividad debido a que la Premier League no entra en descanso por las fiestas de diciembre y se prepara de cara a lo que será el próximo mundial con Argentina, donde el equipo buscará ser bicampeón mundial.