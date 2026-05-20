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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Donald Trump

"No habrá una escalada, no creo que sea necesario, el lugar se está desmoronando": Trump habla de Cuba y acusación contra Raúl Castro

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump ante periodistas. (AFP)
Donald Trump ante periodistas. (AFP)
El presidente de Estados Unidos calificó como “muy importante” la acusación formal contra el dictador cubano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este miércoles sobre la acusación contra Raúl Castro y la situación actual de Cuba. Afirmó que desde su Gobierno están “liberando a Cuba” y descartó una escalada.

"No habrá una escalada, no hace falta. El lugar se está desmoronando. Realmente perdieron el control de Cuba", declaró el mandatario.

Trump mencionó los cubanos han estado “esperando este momento por 65 años, vamos a ver qué pasa”. “No tienen cómo vivir. No tienen electricidad, comida, pero sí un pueblo maravilloso”, afirmó.

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Sobre la acusación contra el hermano del dictador Fidel Castro, Trump expresó que personas cuyas familias fueron arruinadas “agradecen lo que el fiscal general acaba de hacer hoy”. “Lo estaba viendo. Estamos pensando en Cuba es muy importante”, sostuvo.

“Muchos problemas por muchos años. Creo que es un gran momento para personas no solo cubanoamericanas, sino que vinieron de Cuba y quieren ver a sus familias en Cuba. Creo que es un día muy importante. Me apoyaron a niveles que no había visto antes”, mencionó.

Insistió en que Cuba “es una nación fallida”. “No tienen petróleo. Estamos allí para ayudar a las familias y muchas de esas personas están relacionadas conmigo. He tenido muy buenas relaciones con cubanoamericanos”, aseveró.

“Tenemos muchas personas ahí, la CIA, Marco (Rubio) estuvo ahí. Tenemos mucha experiencia en Cuba. No será lo más especial que hayamos hecho, pero será importante”, aseveró.

El dictador cubano Raúl Castro fue acusado formalmente en Estados Unidos este miércoles 20 de mayo, una medida que representa una intensificación de la campaña de presión de Washington sobre el régimen comunista.

Los cargos contra el dictador cubano de 94 años se basan en su participación directa en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.

Aunque tanto Raúl como su hermano Fidel Castro, quien entonces encabezaba el régimen, asumieron públicamente la responsabilidad del derribo de las aeronaves en aguas internacionales, nunca fueron procesados judicialmente.

Los cargos presentados contra Castro incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos adicionales por asesinato y dos cargos más de destrucción de aeronaves.

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Además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en esta causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Donald Trump contra el régimen de La Habana.

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