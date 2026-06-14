La FIFA dio a conocer el nombre de los árbitros que impartirán justicia en el debut de Colombia ante Uzbekistán

Por medio de sus canales oficiales, la FIFA dio a conocer el nombre de los árbitros que impartirán justicia en los partidos del próximo miércoles 17 de junio, día en el que debutará la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 ante su similar de Uzbekistán.

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De acuerdo con la información compartida por el ente regulador del fútbol mundial, el experimentado árbitro inglés, Anthony Taylor, de 47 años, con un amplio historial, será el juez central del compromiso entre la 'Tricolor' y el combinado asiático que tendrá su primera participación mundialista.

La Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos será el segundo Mundial en el que Taylor imparta justicia, tras su participación en Catar 2022, donde se dirigió dos encuentros: República de Corea vs. Ghana y Croacia vs. Bélgica.

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Aunque será la primera vez que dirija un partido de Colombia, es un viejo conocido para algunos jugadores cafeteros con paso por el fútbol inglés como Luis Díaz, Davinson Sánchez, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a quienes les ha pitado en la Premier League.

Anthony Taylor, juez central del juego entre Uzbekistán y Colombia, estará acompañado de los también árbitros ingleses Gary Beswick (48 años), quien será el asistente 1, y Adam Nunn (41 años), asistente 2.

Entre tanto, el cuarto árbitro y el de reserva serán los costarricenses Juan Gabriel y Juan Carlos Mora.

De momento, la 'Tricolor' se encuentra a la espera de la designación de los árbitros VAR, nombres que se espera se conocerán el lunes 15 de junio.

¿Cuándo ya qué hora jugará Colombia su primer partido?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo harán su debut mundialista en la Copa del Mundo de Norteamérica ante su similar de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 17 de junio, desde las 9:00 pm hora colombiana.

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Cabe destacar que Colombia tendrá su séptima participación en un Mundial, mientras que Uzbekistán se estrenará en la cita orbital de Canadá, México y Estados Unidos 2026.