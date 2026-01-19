NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Guatemala

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
La Tarde de NTN24 habló con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, quien se refirió a la actual ola de violencia de su país a manos de las pandillas.

Guatemala vive su primer día bajo el estado de sitio decretado el pasado domingo 18 de enero por parte del presidente Bernardo Arévalo. Esto como medida de prevención y seguridad nacional ante los motines carcelarios y los actos de violencia que dejaron como saldo nueve uniformados asesinados a manos de los pandilleros en medio del restablecimiento y control de los centros penitenciarios.

Motivo por el cual Arévalo tomó la decisión de decretar “estado de sitio nacional” durante los próximos 30 días. El cual tiene como objetivo “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado”.

Ante esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, quien se refirió a los diferentes factores por los que se ha recrudecido la violencia por parte de las pandillas en su país.

“Hay factores de tipo estructural, hay un desmantelamiento de la Policía Nacional Civil con los dos últimos gobiernos y también un desmantelamiento del ministerio público en manos de la actual fiscal Consuelo Porras y eso ha dado lugar a muchos casos de impunidad en el país”, indicó Reyes.

De acuerdo con Luis Miguel, estos actos violentos se produjeron en medio de un “intento del actual gobierno por movilizar algunos dirigentes del Barrio 18”, entre ellos “El Lobo”, uno de los “máximos dirigentes”, hechos que desencadenaron en “12 ataques dirigidos en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales se ha elevado a 10 el número de fallecidos y hay algunos que se encuentran en estado grave”.

En cuanto al estado de sitio emitido por el presidente Bernardo Arévalo, el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala señaló que “es una medida temporal” mientras las autoridades “toman el control de los centros penitenciarios que fueron vulnerados por las pandillas y hacen capturas y recapturas de pandilleros”, específicamente de aquellos que se fugaron en el mes de septiembre.

Para Luis Miguel Reyes, esta decisión por parte del gobierno ante estos grupos criminales como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que fueron designados como grupos terroristas, “no es suficiente porque a lo que nos estamos enfrentando son estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”.

“Son estructuras complejas que están integradas a la sociedad que lavan dinero y tienen contacto con carteles (…) Aquí lo que se necesita realmente es una estrategia más integral que ayude a fortalecer los temas de seguridad de los países y también el sistema de justicia”, añadió.

En cuanto a los cambios estructurales que debe tomar la nación sudamericana para que este tipo de actos dejen de ocurrir, el experto manifestó que es esencial “retomar el control de las calles, el control de los centros penitenciarios”, así como la “recuperación de la institucionalidad del ministerio público” y “una reforma profunda a las cortes”.

Temas relacionados:

Guatemala

Pandillas

Mara Salvatrucha

Violencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Militares venezolanos custodiando el Palacio de Miraflores | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Regimen chavista

La respuesta de Donald Trump a pregunta sobre por qué negocia con Delcy Rodríguez en Venezuela: “¿recuerdas un lugar llamado Irak?”

Cristiano Ronaldo/ Elon Musk - Fotos EFE
Elon Musk

La mesurada reacción de Elon Musk al nuevo premio que recibió Cristiano Ronaldo con esplendoroso galardón que se parece a la Copa del Mundo

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"En estos momentos los más vulnerables son los presos políticos": Tamara Suju tras ofensiva militar de EE. UU. en Venezuela que dio con la captura de Maduro

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA defendió los “exorbitantes” precios de las entradas para el Mundial de 2026 presumiendo su alta demanda

Militares venezolanos custodiando el Palacio de Miraflores | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

“Esto habla de una operación perfectamente realizada de tal manera que las fuerzas venezolanas no tienen nada que hacer militarmente frente a los EE. UU.”: experto en seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, camina hacia el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington-Foto: EFE
Groenlandia

“Están jugando a un juego muy peligroso”: Trump sube el tono y amenaza con nuevos aranceles a Europa hasta que EE. UU. adquiera Groenlandia

Donald Trump en Maryland (EE. UU.) - Foto AFP
Donald Trump

"Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz": contundente advertencia de Trump sobre Groenlandia relacionada con el Nobel

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre