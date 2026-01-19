“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

Guatemala vive su primer día bajo el estado de sitio decretado el pasado domingo 18 de enero por parte del presidente Bernardo Arévalo. Esto como medida de prevención y seguridad nacional ante los motines carcelarios y los actos de violencia que dejaron como saldo nueve uniformados asesinados a manos de los pandilleros en medio del restablecimiento y control de los centros penitenciarios.

Motivo por el cual Arévalo tomó la decisión de decretar “estado de sitio nacional” durante los próximos 30 días. El cual tiene como objetivo “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado”.

Ante esta situación, el programa La Tarde de NTN24 habló con Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, quien se refirió a los diferentes factores por los que se ha recrudecido la violencia por parte de las pandillas en su país.

“Hay factores de tipo estructural, hay un desmantelamiento de la Policía Nacional Civil con los dos últimos gobiernos y también un desmantelamiento del ministerio público en manos de la actual fiscal Consuelo Porras y eso ha dado lugar a muchos casos de impunidad en el país”, indicó Reyes.

De acuerdo con Luis Miguel, estos actos violentos se produjeron en medio de un “intento del actual gobierno por movilizar algunos dirigentes del Barrio 18”, entre ellos “El Lobo”, uno de los “máximos dirigentes”, hechos que desencadenaron en “12 ataques dirigidos en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales se ha elevado a 10 el número de fallecidos y hay algunos que se encuentran en estado grave”.

En cuanto al estado de sitio emitido por el presidente Bernardo Arévalo, el director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala señaló que “es una medida temporal” mientras las autoridades “toman el control de los centros penitenciarios que fueron vulnerados por las pandillas y hacen capturas y recapturas de pandilleros”, específicamente de aquellos que se fugaron en el mes de septiembre.

Para Luis Miguel Reyes, esta decisión por parte del gobierno ante estos grupos criminales como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que fueron designados como grupos terroristas, “no es suficiente porque a lo que nos estamos enfrentando son estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”.

“Son estructuras complejas que están integradas a la sociedad que lavan dinero y tienen contacto con carteles (…) Aquí lo que se necesita realmente es una estrategia más integral que ayude a fortalecer los temas de seguridad de los países y también el sistema de justicia”, añadió.

En cuanto a los cambios estructurales que debe tomar la nación sudamericana para que este tipo de actos dejen de ocurrir, el experto manifestó que es esencial “retomar el control de las calles, el control de los centros penitenciarios”, así como la “recuperación de la institucionalidad del ministerio público” y “una reforma profunda a las cortes”.