NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Regimen chavista

Delcy Rodríguez nombró a hija de Diosdado Cabello, sancionada por Estados Unidos, como ministra de Turismo

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
La hija del poderoso ministro del Interior sucederá a Leticia Gómez, según informó la encargada del régimen chavista.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a la hija de Diosdado Cabello, Daniella Cabello, como nueva ministra de Turismo, el último movimiento al interior del gabinete chavista al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.

La hija del poderoso ministro del Interior, quien actualmente se encuentra sancionada por Estados Unidos, sucederá a Leticia Gómez a quien Rodríguez agradeció “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera”.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, escribió la encargada del régimen en un mensaje en X.

La nueva ministra de Turismo del régimen chavista fue sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2024 por apoyar órdenes de Maduro de "reprimir a la sociedad civil" para declararse ganador de los comicios de ese año "fraudulentamente".

Ese mismo año, Maduro la nombró jefe de la Agencia de promoción de exportaciones de Venezuela y de un ente denominado Marca País Venezuela para la promoción turística.

Su padre, por quien Washington ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura, encarna el ala más radical del chavismo y es considerado el número dos del régimen en Venezuela. Además de ocupar el cargo de ministro del Interior, es el secretario general del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder, luego de la captura de Maduro en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, ha cambiado varios ministros y altos cargos militares.

