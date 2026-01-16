Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Los hechos ocurrieron en Bogotá, Colombia, cuando a un hombre le fueron hurtadas sus pertenencias por dos delincuentes y la víctima decidió perseguirlos en su camioneta, con la idea de tomar justicia por mano propia.

Su plan terminó en un tremendo accidente cuando chocó la motocicleta de los delincuentes y esta se estrelló con la parte trasera de un carro color gris que, tras la fuerza del impacto, se chocó con la parte de atrás de una volqueta.

En el siniestro fallecieron los dos ocupantes del vehículo color gris y uno de los presuntos ladrones, el que manejaba la motocicleta, el otro sospechoso resulto herido y fue trasladado a un hospital, pero será detenido una vez sea dado de alta.

El dueño de la camioneta está a disposición de las autoridades y se espera que se decida su situación judicial, podría enfrentar cargos por homicidio doloso.

Los ocupantes del carro gris que terminó en medio de la moto y la volqueta, y que fallecieron por el accidente, era una pareja de la tercera edad, el conductor murió en el choque, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial y allí pereció producto del siniestro.

Los hechos ocurrieron en la avenida 68, una de las más importantes de Bogotá, por lo que el tráfico en las horas de la tarde del jueves se vio afectado, provocando trancones de horas.