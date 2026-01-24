NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Kevin Serna, jugador colombiano en Fluminense - Foto: AFP
Fluminense

Fluminense habría tomado una determinación frente al futuro del colombiano Kevin Serna y la posibilidad de ir a Boca Juniors

enero 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Serna fue protagonista con el conjunto brasilero en el inicio del campeonato carioca.

El Fluminense de Brasil, escuadra en la que milita el futbolista colombiano Kevin Serna, habría enviado un contundente mensaje al Boca Juniors de Argentina, club que durante este mercado de fichajes había fijado su mirada en el cafetero, por el cual habría presentado una oferta inicial.
Un interés que surgió tras las fallidas negociaciones con Atlético Nacional por los derechos deportivos de Marino Hinestroza.

Frente a la oferta del conjunto Xeneize por el nacido en Popayán, se ha conocido que el "Flu" habría notificado al conjunto argentino que el jugador de 27 años es “intransferible”. Una información que dio a conocer el periodista de TyC Sports, especialista del mercado de pases Germán García Grova.

García indicó que “Fluminense le informó al agente de Kevin Serna que NO DESEA transferirlo en este período”, una notificación que también se le habría comunicado a Boca Juniors de Argentina.

Adicionalmente, el periodista manifestó que el conjunto “Tricolor” se habría comprometido a mejorar la condición salarial de Serna para que este continúe siendo parte de la institución durante este 2026.

De momento, el Serna, quien hizo parte de los últimos juegos de fogueo de la selección Colombia, parece estar concentrado en su presente con la escuadra brasileña. Así lo dejó ver el mismo extremo tras finalizar el encuentro de Fluminense ante Nova Iguaçu, en el que fue protagonista.

“Volver a coger el ritmo de la competición. Es el comienzo de la temporada. Es muy importante coger ese ritmo; gracias a Dios fue un buen partido para el equipo”, indicó el nacido en Popayán tras finalizar el partido en el que se fue de doblete en el inicio del campeonato Carioca.

Por su parte, desde la dirección técnica parecen estar satisfechos con el trabajo de Kevin Serna; por lo menos así lo expresó el asistente técnico del Fluminense, Maximiliano Cuberas, en rueda de prensa al ser consultado por el colombiano.

“Estamos muy contentos con él. Creo que ha jugado la mayoría de los partidos porque ha mantenido un alto nivel. Lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla”, expresó Cuberas.

