Esta es la imagen más nítida hasta ahora conocida del “Ojo de Dios” captada por el telescopio James Webb

El telescopio más potente del mundo, James Webb captó a través de su cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) la nebulosa Helix (nebulosa de la Hélice), conocido por los fanáticos astronómicos como el “Ojo de Dios” o el “Ojo de Sauron”.

La nebulosa fue descubierta a comienzos del siglo XlX, y se considera una de las más cercanas a la Tierra, situada a unos 650 años Luz.

Ahora, recientemente gracias al telescopio James Webb se puede observar una nueva perspectiva del “Ojo de Dios”, esta imagen es la más nítida hasta ahora obtenida en este rango, su captura permitió observar los últimos instantes de una estrella moribunda.

Adicionalmente, la imagen de infrarrojo reveló a detalle las complejas estructuras que emergen del proceso cuando la intensa radiación ioniza y modela el material que rodea al Ojo de Dios.

Miles de formaciones alargadas, es extienden por la nebulosa, y se denominan como nudos cometarios, uno de los rasgos más intrigantes y característicos de Helix.

Cabe recalcar, que la nebulosa Helix no tiene relación con los planetas, ya que el cuerpo celeste se compone de los restos gaseosos expulsados por una estrella al final de su vida, esto después de desprenderse de sus capas externas, permaneciendo en el centro de una enana blanca, objeto que tiene un tamaño parecido al de la Tierra y masa similar a la de nuestro Sol.

Significados del color del "Ojo de Dios"

Datos reportados por Universe Today, explicaron que las imágenes hasta ahora obtenidas muestran el material denso que resiste el embate de la radiación, creando colores que revelan la temperatura y composición química del gas en distintas regiones de la nebulosa.

Las tonalidades azules señalan el gas más caliente, energizado por la intensa radiación ultravioleta en las zonas más cercanas a la enana blanca, adicional, a mayor distancia el gas se enfría y predominan las regiones amarillas, donde el hidrogeno molecular es más abundante.

Finalmente, en los bordes exteriores se observan tonos rojizos que trazan el material más frío y difuso, donde el gas comienza a diluirse y el polvo puede agruparse.

Por ultimó cabe recalcar que en los próximos 10.000 o 20.000 años, la nebulosa seguirá expandiéndose hasta que su gas se diluya, quedando en los próximos 50.000 años dispersa completamente.