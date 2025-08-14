NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
NBA

La NBA aprobó histórica venta de una de las franquicias más exitosos de la historia por una jugosa cifra de 6.100 millones de dólares

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Boston Celtics | Foto: AFP
Los Celtics son uno de los equipos con más historia de la NBA, con un récord de 18 campeonatos, el más reciente en 2024.

Una histórica transacción se ha dado en la liga más importante de baloncesto en el mundo, en la NBA, tras la venta de uno sus equipos más importantes.

En las últimas horas se conoció que la NBA aprobó la venta de los icónicos y míticos Boston Celtics a un grupo inversor estadounidense.

El grupo encargado en comprar a los Celtics es el liderado por el empresario estadounidense Bill Chisholm cinco meses después de que se acordara la operación por un valor en ese entonces récord de 6.100 millones de dólares.

La junta formada por los dueños de las franquicias de la NBA informó que "aprobó por unanimidad la venta de la participación mayoritaria en los Boston Celtics a un grupo inversor liderado por Bill Chisholm”.

El comunicado emitido por la franquicia más importante de baloncesto en el mundo añade que: “Se espera que la transacción se concrete en breve”.

Chisholm es director general y cofundador de Symphony Technology Group, una firma estadounidense de capital privado que se enfoca en empresas de software.

Junto a coinversores compró a los Celtics por un valor inicial de 6.100 millones de dólares, que en su momento fue la oferta más alta realizada por un equipo deportivo norteamericano.

Sin embargo, la transacción fue superada por la venta en junio de Los Ángeles Lakers por 10.000 millones de dólares.

Cuando se anunció la venta de los Celtics, se afirmó que Wycliffe "Wyc" Grousbeck continuaría en sus funciones de director ejecutivo y gobernador, supervisando las operaciones del equipo hasta la temporada 2027/28.

La familia Grousbeck y el empresario Stephen Pagliuca compraron los Celtics por 360 millones de dólares en 2002.

Pero los medios estadounidenses informaron esta semana que Chisholm asumirá el cargo de gobernador porque, según los términos del acuerdo, Grousbeck ya no tendrá la participación del 15% que exige la liga para ocupar ese cargo.

El cambio de planes obligado por la reglamentación no impedirá que Chisholm, que se define como "fan acérrimo de los Celtics", y Grousbeck manejen juntos el equipo "tal como estaba previsto inicialmente", informó ESPN.

Los Celtics son uno de los equipos con más historia de la NBA, con un récord de 18 campeonatos, el más reciente en 2024.

