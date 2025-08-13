NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka respondió al público en una entrevista desde la cancha a "burlas": "Es muy importante para mí"

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
La bielorrusa Aryna Sabalenka en Cincinnati. (EFE)
La bielorrusa, defensora del título en Cincinnati, se impuso por 6-1 y 7-5 a la española Jéssica Bouzas y festejó su triunfo número 50 de la temporada, la mejor marca del circuito.

La tenista bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, protagonizó un vibrante momento lleno de humor al final de su partido, por los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati, ante la española Jéssica Bouzas.

Sabalenka confesó que la gente “se burla” de ella “porque siempre” da las gracias por el ambiente que siente desde el público en sus partidos.

“Pero es muy importante para mí. Así que seguiré dando las gracias en cada entrevista. Así que muchísimas gracias por el ambiente, chicos”, comentó.

Sabalenka sofocó este miércoles 13 de agosto un amago de rebelión de la española Bouzas para avanzar a los cuartos de final del torneo WTA 1000 de Cincinnati. La bielorrusa, defensora del título, se impuso por 6-1 y 7-5 y festejó su triunfo número 50 de la temporada, la mejor marca del circuito.

Con un retraso de casi cuatro horas por la lluvia, Sabalenka no perdió tiempo en encarrilar su triunfo frente a Bouzas, a la que ya había eliminado en la segunda ronda de Australia.

La tenista gallega, de 22 años, se presentaba en mucho mejor forma esta vez, después de alcanzar a principios de agosto sus primeros cuartos de final de un WTA 1000 en Canadá.

En total Bouzas sumaba 10 victorias en sus 12 últimos partidos, en los que también llegó hasta los octavos de final de Wimbledon, pero sus progresos chocaron el miércoles con una versión dominante de Sabalenka.

Con su potente y agresivo tenis, la jefa de la WTA quebró a Bouzas en sus tres juegos al servicio del primer set.

La española, número 42 del ranking mundial, empezó a defender con acierto su saque en el arranque de la segunda manga y su tenis fue tomando volumen hasta colocarse en ventaja 5-4 y colocarse a sólo dos puntos de anotarse el set.

Afilando su servicio, Sabalenka recuperó el control de la situación y aseguró su presencia entre las ocho mejores de Cincinnati por cuarto año consecutivo.

"Ella es una gran jugadora, sabía que tendría que pelear por cada punto. No empezó bien pero fue encontrando su ritmo y estoy contenta de haber ganado en sets corridos", dijo la ganadora.

Su rival en cuartos de final será la kazaja Elena Rybakina quien venció a la estadounidense Madison Keys, verdugo de la bielorrusa en la final del Abierto de Australia a principios de año, por 6-7, 6-4 y 6-2.

