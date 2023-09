La sexta mejor tenista del mundo tras ganar el segundo torneo de su carrera a los 28 años: "Al fin puedo cerrarles la boca"

La tenista griega Maria Sakkari, sexta en el escalafón de mujeres de la Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés), ofreció unas declaraciones en las que se desahogó tras ganar el segundo torneo WTA de su carrera, el pasado sábado 23 de septiembre, en el Abierto 1000 de Guadalajara.

Sakkari afirmó, tras su lograr el segundo título WTA de su carrera en Guadalajara, que al fin puede “cerrarles la boca” a las personas que la han criticado por solo haber podido, antes del pasado fin de semana, ganar un solo torneo del circuito profesional mas importante del tenis femenino.

"Todo el mundo decía que era una Top 10 con un solo título y que no iba a ser capaz de ganar nada importante. Al fin puedo cerrarles la boca de alguna manera. Conozco a una persona con un canal de YouTube que publica todas mis derrotas en semifinales, todas mis derrotas finales. La satisfacción ahora no puedo describirla”, afirmó Sakkari a quien se le vio visiblemente emocionada tras el triunfo en México en el que es, además, el torneo de mayor categoría que ha ganado.

La griega manifestó que su victoria es, entre otras cosas, el resultado del “combustible” en el que se convirtieron las críticas.

“Cuando demuestras que toda esta gente está equivocada, es combustible. Para mí funcionó como combustible. Sabía que iba a llegar, no sabía cuándo. Gracias a ellos. Me dieron fuerzas", sostuvo Sakkari en declaraciones a la prensa.

Sakkari había perdido, antes de la final en Guadalajara, seis finales de forma consecutiva en torneos WTA.

La tenista europea, además, había vivido un desolador momento en medio de la última edición del Abierto de Estados Unidos, mejor conocido como US Open, cuando lloró en medio de una conferencia de prensa luego de su sorpresiva eliminación en la primera ronda del torneo.

“No sé lo que va a pasar de aquí en adelante, es un futuro un poco incierto, no sé si voy a tomarme un tiempo de descanso o no. Tal vez necesite parar, estoy sufriendo en la cancha, pero no puedo tomar esa decisión ahora, mi mente ahora mismo no tiene las cosas claras”, afirmó entonces.

La tenista añadió tras esa eliminación que constantemente está trabajando para ser mejor, pero que considera que quizás necesita más tiempo para llegar al lugar en el quiere estar. No obstante, explicó antes de estallar en llanto que “de verdad siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en el aspecto psicológico”.

La deportista no podía parar de llorar tras decir estas palabras, por lo que una colaboradora tuvo que acercarse a ella para ofrecerle ayuda.

El tenis le dio revancha a Sakkari tras solo un mes después con el título más importante de una carrera que la encuentra en su mejor edad y nivel.

Sakkari, cabe recordar, venció en la final del Abierto de Guadalajara a la estadounidense Caroline Dolehide en dos sets por 7-5 y 6-3.