Luka Modrić fue operado con éxito tras la fractura de pómulo y jugará la Copa del Mundo

Este lunes, el histórico referente de la selección de Croacia, Luka Modrić, fue operado con éxito de una fractura en el pómulo izquierdo, tras la fractura del hueso cigomático durante el juego por la fecha 34 de la Serie A del fútbol italiano entre su equipo, el AC Milán , y la Juventus.

Durante el encuentro del pasado domingo, Modric tuvo que ser sustituido luego de un fuerte choque de cabeza con el centrocampista de la Juve Manuel Locatelli. Debido al impacto, el croata tuvo que ser sustituido; ya desde el banquillo se le vio aplicándose hielo en la zona afectada del golpe.

De acuerdo con la información compartida por parte de la Federación Croata de Fútbol, tras realizársele las pruebas médicas necesarias, el experimentado jugador se sometió a una intervención quirúrgica, la cual fue todo un éxito y parece que no afectará su participación en la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, indicaron que el cuerpo médico del combinado croata ha estado en permanente comunicación con el servicio médico del Milán, con la finalidad de hacer un seguimiento permanente a la recuperación del centrocampista, de quien esperan participe en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

“Estamos en contacto constante con el servicio médico de Milán y en coordinación con ellos y, de acuerdo con Luka, seguiremos de cerca el curso de su recuperación, y de acuerdo con experiencias previas con tales lesiones, creemos que el capitán estará listo para actuar en la próxima Copa del Mundo”, expresó el médico de la selección de Croacia, Tomislav Vlahović, por medio del comunicado publicado por la federación.

Entre tanto, el seleccionador Zlatko Dalić, tras una conversación con el jugador por medio de la cual le deseó una pronta recuperación, indicó que está “seguro de que Luka hará todo lo posible para estar listo para la Copa del Mundo, y seremos su máximo apoyo. Estoy seguro de que la recuperación irá según lo planeado y que Luka, como capitán, nos llevará a otra gran competencia este verano”.

Aunque Luka Modrić se perderá lo que queda de la temporada con su equipo, el Milán, tanto la escuadra italiana como la misma selección han dejado ver que su prioridad en este momento es que el centrocampista llegue en óptimas condiciones al certamen mundialista.

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En ese sentido, según expertos, la recuperación de Modrić tomará entre seis y ocho semanas; aunque tendría que usar una máscara protectora, el jugador estaría disponible para los encuentros de la fase de grupos del Mundial, en el cual debutarán el 17 de junio.

Cabe destacar que la selección de Croacia, por el grupo L del certamen mundialista, se medirá ante Inglaterra, Panamá y Ghana.